Головкин после ухода Уорда из бокса возглавил рейтинг P4P по версии ESPN
Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от веса по версии ESPN, сообщает корреспондент Vesti.kz.
До сегодняшнего обновления Головкин занимал второе место в рейтинге, уступая первую строчку американскому боксеру Андре Уорду.
На данный момент ТОП-10 рейтинга ESPN выглядит следующим образом:
1. Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО; Казахстан) — средний;.
2. Василий Ломаченко (9−1, 7 КО; Украина) — второй полулегкий;.
3. Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО; США) — первый полусредний;.
4. Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО; Мексика) — средний;.
5. Кит Турман (28−0, 22 КО; США) — полусредний;.
6. Эррол Спенс (22−0, 19 КО; США) — полусредний.
7. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО; Куба) — второй легчайший;.
8. Майки Гарсия (37−0, 33 КО; США) — легкий;.
9. Сергей Ковалев (30−2−1, 26 КО; Россия) — полутяжелый;.
10. Наоя Иноуэ (14−0, 12 КО; Япония) — второй наилегчайший;.
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