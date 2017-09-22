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https://sport.mail.ru/news/boxing/31087852/
22 сентября 2017, 9:51 | Бокс | Vesti.kz

Головкин после ухода Уорда из бокса возглавил рейтинг P4P по версии ESPN

Чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от веса по версии ESPN, сообщает корреспондент Vesti.kz.

До сегодняшнего обновления Головкин занимал второе место в рейтинге, уступая первую строчку американскому боксеру Андре Уорду.

На данный момент ТОП-10 рейтинга ESPN выглядит следующим образом:

1. Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО; Казахстан) — средний;.

2. Василий Ломаченко (9−1, 7 КО; Украина) — второй полулегкий;.

3. Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО; США) — первый полусредний;.

4. Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО; Мексика) — средний;.

5. Кит Турман (28−0, 22 КО; США) — полусредний;.

6. Эррол Спенс (22−0, 19 КО; США) — полусредний.

7. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО; Куба) — второй легчайший;.

8. Майки Гарсия (37−0, 33 КО; США) — легкий;.

9. Сергей Ковалев (30−2−1, 26 КО; Россия) — полутяжелый;.

10. Наоя Иноуэ (14−0, 12 КО; Япония) — второй наилегчайший;.

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