Названа дата, когда планируется реванш Головкина и «Канело» Альвареса
Названа дата, когда планируется реванш между чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По информации RingTV, планируется, что боксеры проведут реванш на Синко де Майо (национальный праздник Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбле 5 мая 1862 года).
По словам президента промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрика Гомеса, который представляет интересы «Канело», эта дата идеально подходит для проведения большого мероприятия.
«Отличная дата. Это не мешает никаким другим видам спорта. В этот день будет Кентукки Дерби (скачки), но не будет американского футбола, а бейсбол начинается только в апреле. У баскетбола будет переход в плей-офф», — заявил Гомес.
Ранее сообщалось о том, что сегодня, 22 сентября, команды боксеров начнут переговоры о реванше.
Напомним, что Головкин и «Канело» завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter