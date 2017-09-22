Названа дата, когда планируется реванш Головкина и «Канело» Альвареса

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По информации RingTV, планируется, что боксеры проведут реванш на Синко де Майо (национальный праздник Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбле 5 мая 1862 года).

По словам президента промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрика Гомеса, который представляет интересы «Канело», эта дата идеально подходит для проведения большого мероприятия.

«Отличная дата. Это не мешает никаким другим видам спорта. В этот день будет Кентукки Дерби (скачки), но не будет американского футбола, а бейсбол начинается только в апреле. У баскетбола будет переход в плей-офф», — заявил Гомес.

Ранее сообщалось о том, что сегодня, 22 сентября, команды боксеров начнут переговоры о реванше.

Напомним, что Головкин и «Канело» завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Берд отдала победу мексиканцу со счетом 118−110, другой судья — казахстанцу со счетом 115−113, третий выставил ничейные оценки — 114−114.