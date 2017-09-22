Стало известно, когда начнутся переговоры о реванше Головкина и «Канело» Альвареса

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации RingTV, переговоры между президентом промоутерской компании Golden Boy Promotions Эриком Гомесом, представляющим интересы «Канело», и промоутером GGG Томом Леффлером о втором поединке начнутся в пятницу, 22 сентября, в Лос-Анджелесе.

По словам Гомеса, самое главное, что «Канело» и Головкин сами хотят провести второй бой: «Это всегда самое большое препятствие. Если один из бойцов не хочет драться, то этого не происходит. Но если оба боксера хотят этого, то договориться намного проще».

Президент Golden Boy Promotions отметил, что «Канело» выразил желание провести реванш с Головкиным в раздевалке после боя. Также о желании проведения второго поединка заявил и казахстанец.

Напомним, что Головкин и «Канело» завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Берд отдала победу мексиканцу со счетом 118−110, другой судья — казахстанцу со счетом 115−113, третий выставил ничейные оценки — 114−114.