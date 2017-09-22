Стало известно, когда начнутся переговоры о реванше Головкина и «Канело» Альвареса
Стало известно, когда начнутся переговоры о реванше между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
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По информации RingTV, переговоры между президентом промоутерской компании Golden Boy Promotions Эриком Гомесом, представляющим интересы «Канело», и промоутером GGG Томом Леффлером о втором поединке начнутся в пятницу, 22 сентября, в
По словам Гомеса, самое главное, что «Канело» и Головкин сами хотят провести второй бой: «Это всегда самое большое препятствие. Если один из бойцов не хочет драться, то этого не происходит. Но если оба боксера хотят этого, то договориться намного проще».
Президент Golden Boy Promotions отметил, что «Канело» выразил желание провести реванш с Головкиным в раздевалке после боя. Также о желании проведения второго поединка заявил и казахстанец.
Напомним, что Головкин и «Канело» завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на
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