Их поединок в Лас-Вегасе завершился ничьей. Таким образом, Головкин защитил все свои титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, но прервал серию из 37 побед подряд. Видео полного боя Головкин — Альварес.

«Я склоняюсь к тому, что Гена выиграл, — начал Пирог. — Ходит очень много разговоров о ничьей. Даже поклонники и Головкина, и Альвареса обсуждают, что действительно ничья, но здесь надо признать и быть объективным: Гена победил в этом бою. Пусть не так уверенно, как рассчитывали все, кто болел за Гену, в том числе и я, но — выиграл!

Я думал, что Геннадию будет в разы легче. Не будем забывать, что у него колоссальнейший багаж опыта в любительском боксе, и казалось, что это поможет. А здесь получилось так, что очень и очень высокого уровня бокс показал Альварес.

Гена сделал акцент на сокращение дистанции — и это его самая сильная сторона, которую отмечают профессиональные аналитики бокса — прежде всего из США. Он умеет резать углы, подходить и все время быть рядом с соперником, а плюсом ко всему приходится умение плотно бить — это все создает такой образ, что человек нависает на тобой и сковывает в тиски.

Бой с Дэниэлом Джейкобсом показал, что можно боксировать. Поединок с Альваресом — тоже. Но тем, кто думает, что вывели Головкина на чистую воду как боксера, советую не спешить. Потому что у Гены, еще раз повторюсь, большущий арсенал, и тут все зависит от того, как он будет боксировать, а не соперник. И если Гена захочет … По большому-то счету, он может боксировать как хороший любитель. И если он так начнет, он перебоксирует любого из этих двух соперников.

Но! Телеканал HBO создали ему образ — образ монстра из Геннадия Головкина! И, соответственно, ему приходится поддерживать это. Будем откровенны: он живет в этом образе не первый год и на уровне подсознания уже свыкся с этим, а единоборства — это психология.

Честно сказать, в бою с Джейкобсом для меня единственной интригой было — а сможет ли Геннадий перестроиться, когда рисунок боя стал меняться, а он некомфортно себя чувствовать и не так эффектно выглядел, как в начале. К сожалению, я не увидел этого. Это показатель того, что образ и стереотип поведения человека-панчера, боксера, который идет вперед и больше дерется, чем боксирует (как он говорит, драму закатить) — он не смог перестроиться. Видимо, уже в голове осел этот стеротип. То же самое я увидел в бою против Альвареса.

Но я уверен, что с тем багажом опыта и тем боксерским мышлением Гена при желании может сделать это. И если он сделает это, я убежден, что бои-реванши с Джейкобсом и Альваресом (дай бог, чтобы они были, потому что всем они интересны) — будут проходить под диктовку Геннадия и с большим перевесом.

Другой вопрос — сможет ли он так сделать? И эти обстоятельства, которые нависают над ним: HBO, промоутеры, менеджеры, которые на него тоже давят, потому что в боксе необходимо же еще зарабатывать деньги — и они преследуют именно эту цель. Ведь от тебя ждут мексиканский стиль и ты должен боксировать как мексиканец. Но этот стиль многие в Америке пропагандируют: когда ты вышел и просто дерешься, когда показываешь не бокс, а драку, но — качественную драку. Мы видели по предшествующей карьере, что Гена может и драку показывать, и очень эффектную. Но с некоторыми боксерами высокого уровня приходится побоксировать.

Вспомним Андре Уорда или Гильермо Ригондо — эффектно выигрывают? Ладно, будем откровенны, но нет — они выигрывают, но эффективно. Раз я коснулся этой темы. Если Гена будет вести себя как Ригондо, то он будет выглядеть лучше, чем кубинец со своими соперниками, потому что Гена может плотно ударить и, когда надо, подраться, пусть и не все сто процентов времени в бою.

Опять же, возвращаясь к тому, что если будут матчи-реванши против Джейкобса и Альвареса. Я склоняюсь к тому, что если Гена будет боксировать так, как два предыдущих боя, то эти же боксеры к нему еще быстрее подстроятся. Если он будет с ними именно боксировать, а не драться, то он их обоих перебоксирует.

Надо вспомнить Геннадию старую школу. Никуда не денутся те элементы, которые он наработал в профессионалах за годы в Германии и в США, и в нужный момент он их использует — на уровне подсознания. В итоге он все равно не сможет боксировать как типичный любитель, но если он использует некоторые элементы из любительского боксера, то будет выглядеть менее однообразным боксером.

Сейчас, к сожалению, в последнем бою Геннадий выглядел не так разнообразно, как, к моему удивлению, выглядел Альварес. Пусть мексиканец и в разы моложе, и практически не имеет за плечами опыт любительского бокса.

Говоря об Альваресе, у меня не покидает такое ощущение, что этот парень еще года два как минимум будет прибавлять. Пусть это даже прозвучит обидно, но ощущение, что раньше он боксировал как мальчишка или как подросток, а сейчас будто переходит во взрослый дивизион. Те, кто занимался боксом, меня поймут.

Этот переход ощутим во время боев: ты становишься более уверенным, крепким, ты уже — есть такое выражение — мужоковеешь, больше становишься мужчиной. Понятное дело, что кое-где твои соперники тебя столкнуть не могут, что делали до этого. Обратите внимание, как его бои проходили: он мог и подраться на средней и ближней дистанции, и центр ринга занять — но! Его профессиональная карьера началась в юниорском возрасте и поэтому он давал на себя идти, а потом останавливался — это привычка у него отложилась в голове как стереотип и он до сих пор ее использует.

В бою с Геннадием мы увидели, что Альварес мог остановиться в центре, и Гена не мог его столкнуть, если этого хотел Альварес, а потом он сам начинал пятиться. Не говорю про раунды после экватора, когда Гена включил свои «козыри», которые отметили аналитики, а те, кто занимался боксом, видели и понимали: когда ты режешь углы, постоянно находишься рядом с соперником, не даешь себя плотно ударить, а сам обрабатываешь соперника и сильными, и не очень сильными ударами, но все время нагнетаешь ужас, заставляя соперника быть в фокусе. Это, понятное дело, сильно изматывает.

В данном случае Альварес, мне кажется, находится на таком рубеже, когда из молодого возраста переходит в зрелый — и физиологически в том числе. Если будет через год матч-реванш, при всех равных и без лаки-панча — а мы говорим о таком бое, как он сложился — то по такому поединку он будет более уверенно выглядеть, на мой взгляд.

Отметим, что в 2012 году Пирог и Головкин договорились о поединке. Россиянин ради этого отказался от защиты титула WBO и был лишен пояса. В итоге Пирог из-за травмы спины сначала отменил бой с Головкиным, а через некоторое время был вынужден завершить карьеру.

Ранее разбор боя Головкин — Альварес сделали известные российские эксперты Григорий Стангрит и Александр Беленький, а американский комментатор UFC и мастер боевых единоборств Джо Роган вместе с коллегами в прямом эфире смотрел поединок и сразу провел анализ действий боксеров.