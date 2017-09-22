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https://sport.mail.ru/news/boxing/31085742/
22 сентября 2017, 9:15 | Бокс | Чемпионат.com

Ковалёв: Уход Уорда — хорошее событие для бокса

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв считает, что уход Андре Уорда из спорта пойдёт на пользу профессиональном боксу.

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей <span class=error>Ковалёв</span> считает что уход <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорда</span> из спорта пойдёт на пользу профессиональном боксу. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Если это на сто процентов правдивая информация, то это хорошо.

Это хорошо для бокса, мы готовы вновь сражаться за эти титулы, организовывая интересные бои между классными бойцами. В нашем дивизионе много хороших и сильных боксёров, которые хотят побороться за титулы. Бои с их участием станут хорошим событием для бокса", — цитирует Ковалёва BoxingScene.

Два последних поединка на профессиональном ринге Уорд провёл против Ковалёва, одержав победы в обоих из них.
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