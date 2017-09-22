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«Если это на сто процентов правдивая информация, то это хорошо.

Это хорошо для бокса, мы готовы вновь сражаться за эти титулы, организовывая интересные бои между классными бойцами. В нашем дивизионе много хороших и сильных боксёров, которые хотят побороться за титулы. Бои с их участием станут хорошим событием для бокса", — цитирует Ковалёва BoxingScene.

Два последних поединка на профессиональном ринге Уорд провёл против Ковалёва, одержав победы в обоих из них.