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https://sport.mail.ru/news/boxing/31085733/
21 сентября 2017, 23:02 | Бокс | Sports.kz

Головкин может возглавить P4P-рейтинги в случае ухода Уорда

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Андре Уорд (32−0, 16 КО) объявил о завершении карьеры, сообщает Sports.kz.

На данный момент 33-летний американский боксер возглавляет P4P-рейтинги (вне зависимости от весовой категории) некоторых авторитетных изданий, в числе которых ESPN и журнал The Ring. Ожидается, что после официального завершения карьеры фамилия Уорда уже не будет значиться в списке действующих бойцов, что позволит подняться на первую строчку чемпиону по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО) — казахстанец в обоих рейтингах пока второй.

Напомним, последний бой Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) завершился ничьей.

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