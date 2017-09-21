Головкин может возглавить P4P-рейтинги в случае ухода Уорда

На данный момент 33-летний американский боксер возглавляет P4P-рейтинги (вне зависимости от весовой категории) некоторых авторитетных изданий, в числе которых ESPN и журнал The Ring. Ожидается, что после официального завершения карьеры фамилия Уорда уже не будет значиться в списке действующих бойцов, что позволит подняться на первую строчку чемпиону по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО) — казахстанец в обоих рейтингах пока второй.



Напомним, последний бой Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) завершился ничьей.