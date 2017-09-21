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https://sport.mail.ru/news/boxing/31085729/
21 сентября 2017, 23:02 | Бокс | Sports.kz

Как Головкин мог победить плохое судейство в поединке с «Канело»

Ринг-анонсер Дэйв Бонтемпо поделился мнением о проблеме судейства в боксе — в частности, в последнем бою Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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 — Эта карточка [118−110 в пользу Альвареса] выдалась откровенно плохой, и причина, почему с годами ничего не меняется, — это то, что бокс быстро восстанавливается после фиаско. Взгляните на бой Пакьяо и Хорна и возмущение по поводу решения. И угадайте что потом? Они обсуждают реванш и думают так: «Что ж, если не удалось сделать хороший результат в первом бою, мы организуем второй, и люди его купят». Это не изменится до тех пор, пока, к примеру, Головкин не скажет: «Нет, я не хочу реванша!». Но он уже согласился на него, и в этом вся проблема, — считает Бонтемпо.

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