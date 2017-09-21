Жакиянов продолжает подготовку к объединительному бою под руководством Хаттона

Казахстанец проводит финальную часть подготовки к объединительному поединку с чемпионом IBF в этом же весе ирландцем Райаном Барнеттом (17−0, 9КО).



Сам бой пройдет 21 октября на Родине Барнетта в Белфасте (Северная Ирландия).