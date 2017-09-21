Американский боксер Андре Уорд объявил о завершении карьеры
ТАСС, 21 сентября. Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,38 кг американец Андре Уорд объявил о завершении карьеры.
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Слова боксера приводятся на его официальном сайте.
«Я хочу быть откровенным — я ухожу, потому что мое тело не может больше выносить нагрузок большого спорта, у меня больше нет желания драться», — написал 33-летний Уорд.
Уорд дебютировал на профессиональном ринге в 2004 году, с тех пор он провел 32 поединка, одержав победы во всех из них (16 — досрочно). Таким образом, он стал третьим в истории боксером, завершившим карьеру в ранге чемпиона мира без поражений — ранее таким достижением отметились американцы Рокки Марчиано (49 побед, 43 — нокаутом) и Флойд Мэйуэзер (50 побед, 27 — нокаутом).
Последние два поединка американец провел в
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