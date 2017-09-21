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https://sport.mail.ru/news/boxing/31083221/
21 сентября 2017, 17:49 | Бокс | ТАСС

Американский боксер Андре Уорд объявил о завершении карьеры

ТАСС, 21 сентября. Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,38 кг американец Андре Уорд объявил о завершении карьеры.

<em>ТАСС 21 сентября. </em>Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 7938 кг американец <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорд</span> объявил о завершении карьеры. Увеличить
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Слова боксера приводятся на его официальном сайте.

«Я хочу быть откровенным — я ухожу, потому что мое тело не может больше выносить нагрузок большого спорта, у меня больше нет желания драться», — написал 33-летний Уорд.

Уорд дебютировал на профессиональном ринге в 2004 году, с тех пор он провел 32 поединка, одержав победы во всех из них (16 — досрочно). Таким образом, он стал третьим в истории боксером, завершившим карьеру в ранге чемпиона мира без поражений — ранее таким достижением отметились американцы Рокки Марчиано (49 побед, 43 — нокаутом) и Флойд Мэйуэзер (50 побед, 27 — нокаутом).

Последние два поединка американец провел в Лас-Вегасе против россиянина Сергея Ковалева. Первый бой, прошедший в 2016 году, Уорд, который тогда находился в статусе претендента на титулы IBF, WBA и WBO, выиграл решением судей, которое вызвало споры среди болельщиков и экспертов. Через год он сумел победить россиянина техническим нокаутом в восьмом раунде и защитить пояса.
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