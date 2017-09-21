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https://sport.mail.ru/news/boxing/31082398/
21 сентября 2017, 16:38 | Бокс | Sports.kz

Судьба декабрьского боя Головкин — Сондерс решится на следующей неделе

Промоутер британского боксера Билли Джо Сондерса (25−0, 12 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал потенциальный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«Другой вопрос — как сомнительная ничья в поединке Головкин — Альварес повлияет на Сондерса. Суть в том, что, так или иначе, он будет драться в декабре. Предпочтительно — с Головкиным.

Надеюсь, мы сможем сделать этот бой. На следующей неделе мы посмотрим, тот ли это случай. Если нет — мы будем двигаться дальше, Билли должен драться. У него есть пояс и своя собственная карьера, но один из них [Головкин или Альварес] скоро точно встретится с ним, я в этом не сомневаюсь. Самое главное, что на следующей неделе Билли возвращается к тренировкам в Шеффилде в рамках подготовки к декабрьскому бою. Ему нужно сделать вес, потому что в последнем поединке [с Монро-младшим] он был слишком тяжелым", — пишет Уоррен в своей колонке.

Напомним, в бою с Альваресом, который завершился вничью, Головкин сохранил все свои пояса, и теперь ему по-прежнему не хватает титула WBO для того, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона. В то же время стороны ведут переговоры о реванше, который может состояться в мае 2018 года.

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