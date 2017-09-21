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«Я думаю, что это был отличный бой. Он был близким в первых семи раундах. А затем «Канело» устал. После восьмого раунда он тянул время, избегая точного удара. Он дважды попытался сбить Головкина с ног, но тот шел прямо через эти удары. GGG применял давление и хорошо передвигался по рингу. «Канело» сделал достаточно, чтобы бой был интересным и конкурентным. Он активно начинал, а затем уходил в оборону. Однако всего этого было недостаточно для победы в раундах. Фактически в последних трех раундах он проводил хорошие комбинации в первые 20 секунд раунда. В остальное время доминировал Головкин.

После завершения боя все зрители аплодировали стоя. Эта схватка была заявлена как бой года, и мы получили настоящее зрелище. Однако решение судей меня разозлило. Аделаида Берд — просто позор бокса.

Мне неприятно, что сфера, в которой я работаю, получает такой негатив. Они испортили великую битву. Бой-реванш, в котором «Канело» встретился бы с настоящим победителем — GGG — так было бы лучше. Болельщики с удовольствием заплатили бы вновь, чтобы увидеть реванш. Дополнительный интерес был бы в том, сможет ли «Канело» победить в ответном бою. Это бы вернуло нас в 70−80-е годы, когда битва между равными длилась бесконечно. А получилось, что комиссия в Лас-Вегасе и Golden Boy сделали все для своей выгоды. Такие вещи убивают бокс, — отметил Сантос.

Напомним, бой между Головкиным и Альваресом состоялся утром 17 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. По итогам 12 раундов была зафиксирована ничья. Наибольший резонанс вызвали оценки Аделаиды Берд, которая выставила 118−110 в пользу «Канело», тогда как второй судья отдал победу Головкину со счетом 115−113, а третий насчитал ничью 114−114.

Добавим, что статистика точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам показывает двукратное преимущество казахстанца.

Отметим, что американский обозреватель сайта Splitdboxing.com Джимми Де Марино рассказал, как мексиканская публика освистала Альвареса.