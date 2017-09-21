Экс-тренер Ковалева: Аделаида Берд — позор бокса. Она испортила великую битву Головкина и «Канело»
Экс-тренер российского профессионального боксера Сергея Ковалева, а ныне наставник призера Олимпийских игр казахстанца Ивана Дычко Дерек Сантос-Россарио поделился с корреспондентом Vesti.kz своими впечатлениями от поединка чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я думаю, что это был отличный бой. Он был близким в первых семи раундах. А затем «Канело» устал. После восьмого раунда он тянул время, избегая точного удара. Он дважды попытался сбить Головкина с ног, но тот шел прямо через эти удары. GGG применял давление и хорошо передвигался по рингу. «Канело» сделал достаточно, чтобы бой был интересным и конкурентным. Он активно начинал, а затем уходил в оборону. Однако всего этого было недостаточно для победы в раундах. Фактически в последних трех раундах он проводил хорошие комбинации в первые 20 секунд раунда. В остальное время доминировал Головкин.
После завершения боя все зрители аплодировали стоя. Эта схватка была заявлена как бой года, и мы получили настоящее зрелище. Однако решение судей меня разозлило. Аделаида Берд — просто позор бокса.
Мне неприятно, что сфера, в которой я работаю, получает такой негатив. Они испортили великую битву.
Напомним, бой между Головкиным и Альваресом состоялся утром 17 сентября в
Добавим, что статистика точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам показывает двукратное преимущество казахстанца.
Отметим, что американский обозреватель сайта Splitdboxing.com Джимми Де Марино рассказал, как мексиканская публика освистала Альвареса.
Сам бой Головкина и «Канело» установил рекорд посещаемости на
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