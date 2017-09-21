Кудряшов и Дортикос проведут ночь нокаутов
Боксеры Дмитрий Кудряшов и Юниер Дортикос сошлись лицом к лицу в преддверии боя за чемпионский титул WBA в весе до 90,7 кг, который состоится в
Сан-Антонио в рамках ¼ финала Всемирной боксерской суперсерии. Оба соперника, имеющие славу искушенных нокаутеров, пообещали закончить дело досрочно.
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Россиянин Дмитрий Кудряшов и проживающий в Майами кубинец Юниер Дортикос провели финальную
Розыгрыш престижного турнира с общим призовым фондом $50 млн запланирован по системе
31-летний Кудряшов по прозвищу Кувалда был зарегистрирован для участия в серии одним из последних — лишь 5 июля (позднее в список включили только Майка Переса).
Наш соотечественник славится сокрушительным ударом, в который, в отличие от многих других, умеет вкладывать весь своего тела.
Собственно, за силу кулаков Кудряшов и получил свое
С другой стороны, эксперты традиционно отмечают не самые выдающиеся скоростные качества россиянина. В плане подвижности, легкости и интенсивности передвижений по рингу он на голову уступает тому же Усику, зато серьезно превосходит украинца в ударной мощи. В общем, у каждого боксера свои достоинства и недостатки.
Единственное поражение в профи Кудряшов потерпел в ноябре 2015 года в Казани от нигерийца Оланреваджу Дуродолы — тот сумел удачно зацепить Дмитрия, и затем добить у канатов. Чуть менее двух лет спустя, в прошедшем июне, отечественный боец успешно реваншировался в
Прежде Кудряшов еще не выступал за пределами России, в то время как 31-летний Дортикос, сбежавший с Острова Свободы в кубинскую диаспору во Флориде ради профессиональных выступлений, напротив, все свои бои, за исключением одного, провел в США.
Он очень неудобен
Специалисты осторожно оценивают шансы Кудряшова, отдавая небольшое преимущество Дортикосу.
Ну, а вообще соперники похожи по многим аспектам (и у них практически равный рост — 189 см у россиянина против 191 у кубинца). Более того: Дортикос лишь однажды не завершил дело нокаутом. Три года назад против него продержался все десять раундов колумбиец Эдисон Миранда.
В преимущество Кудряшову, пожалуй, можно записать регулярные выступления. Оправившись от конфуза в первом поединке с Дуродолой, он дважды успешно вернулся на ринг в 2016 году, и затем повторно сразился с нигерийцем. Дортикос не дрался официально с мая прошлого года, когда победил крепкого конголезца Йоури Каленгу и забрал временный титул WBA.
Собственно, на кон боя Дортикос — Кудряшов будет выставлен «регулярный» пояс по версии этой организации.
Суперчемпионский, напомним, принадлежит товарищу Кудряшова россиянину Денису Лебедеву. Он не состязается в WBSS
В полуфинале Кудряшов или Дортикос выйдет на лучшего в паре Мурат Гассиев (Россия) — Кшиштоф Влодарчик (Польша). То есть гипотетически возможно первое российское дерби на таком уровне.
«Я прекрасно знаю, что мне достался очень сильный соперник, — заявил Кудряшов журналистам. — Но мы очень много работали над тем, чтобы подготовить мои тело и ум к 12 раундам настоящей войны. Я не могу проиграть эту битву.
Много лет двигался к шансу впервые стать чемпионом мира. А реальность завоевания положенного за успех в серии трофея Мохаммеда Али добавляет еще больше волнения.
Я всегда тренируюсь для того, чтобы добыть победу нокаутом. Это моя цель, но я готов и на полную дистанцию боя. Пришло время доказать, что я лучший на планете.
Первоначально поединок был запланирован на октябрь, но сдвинулся почти на месяц назад. Тем не менее, это не стало проблемой для Кудряшова: он заранее приступил к подготовке и уже успел набрать оптимальные кондиции. За неделю до события россиянин весил 94,5 кг, что вполне нормально для его ситуации.
«Я в США не первый раз, но в принципе ринг что в России, что здесь — везде одинаковый, — приводит слова спортсмена “Мир бокса”. — В Америке я тренируюсь в зале Мануэля Роблеса, я уже с ним работал, ребят всех знаю, они меня узнают, мы общаемся. Что касается Дортикоса, то это боксер, который всегда идет на обострение. Думаю, и в нашем бою он не будет менять свою тактику».
Кубинец на протокольном мероприятии говорил много высокопарных слов.
«Я счастлив быть частью этого грандиозного состязания, — цитирует Дортикоса Fightnews. — В субботу вечером вы увидите и поймете, о чем это я.
Нас ждет взрывной бой, а ринг я покину с чемпионским поясом на плечах. Я всегда верил в свои способности, а теперь смогу показать себя против лучших из лучших.
Будет важно сосредоточиться на собственном плане и затем двигаться на вершину. Я очень много тренировался ради этого поединка. Ни один из штормов в Майами не сдвинет меня с намеченного пути. Никаких оправданий во время схватки уже не будет.
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