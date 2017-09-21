Головкин сохранил лидерство в рейтинге средневесов по версии Bad Left Hook
Американский сайт о боксе Badlefthook.com представил собственный рейтинг лучших боксеров средней категории, сообщает Sports.kz.
После ничьей с Саулем Альваресом Геннадий Головкин остался на первом месте. Вторая строчка принадлежит другому
Полностью ТОП-10 по версии ресурса выглядит следующим образом:
1. Геннадий Головкин (37−0−1, 33 KO)
2. Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 KO)
3. Сауль Альварес (49−1−1, 34 KO)
4. Сергей Деревянченко (11−0, 9 KO)
5. Давид Лемье (38−3, 33 KO)
6. Билли Джо Сондерс (25−0, 12 KO)
7. Джермалл Чарло (26−0, 20 KO)
8. Рёта Мурата (12−1, 9 KO)
9. Хассан Н’Дам (36−2, 21 KO)
10. Автандил Хурцидзе (33−2−2, 22 KO).
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