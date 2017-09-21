Головкин сохранил лидерство в рейтинге средневесов по версии Bad Left Hook

Боксеры Дмитрий Кудряшов и Юниер Дортикос сошлись лицом к лицу в преддверии боя за чемпионский титул WBA в весе до 90,7 кг, который состоится в Сан-Антонио в рамках ¼ финала Всемирной боксерской суперсерии. Оба соперника, имеющие славу искушенных нокаутеров, пообещали закончить дело досрочно.