Геннадий Головкин вылетел в Казахстан
Один из лучших боксеров современности казахстанец Геннадий Головкин вылетел со своей командой на Родину, в Казахстан, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Боксер отпразднует день рождения своей матери в кругу семьи в Караганде, а затем отправится в Баку (Азербайджан) на Всемирную Конвенцию WBC. Только в середине октября Геннадий вернётся в Штаты, чтобы начать тренировки.
Напомним, в недавно завершившемся поединке в
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