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21 сентября 2017, 13:56 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин вылетел в Казахстан

Один из лучших боксеров современности казахстанец Геннадий Головкин вылетел со своей командой на Родину, в Казахстан, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Боксер отпразднует день рождения своей матери в кругу семьи в Караганде, а затем отправится в Баку (Азербайджан) на Всемирную Конвенцию WBC. Только в середине октября Геннадий вернётся в Штаты, чтобы начать тренировки.

Напомним, в недавно завершившемся поединке в Лас-Вегасе Геннадий Головкин — Сауль Альварес судьи зафиксировали спорную ничью. Стороны уже ведут переговоры о реванше.

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