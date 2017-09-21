Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31079530/
21 сентября 2017, 13:37 | Бокс | Sports.kz

Афиша титульного боя Ержана Залилова в Испании

29 сентября в Бильбао (Испания) состоится вечер бокса, в рамках которого свой десятый поединок на профессиональном ринге проведет казахстанский боксер Ержан Залилов (8−0−1, 3КО), сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Напомним, его соперником в бою за титул WBC International Silver во втором легчайшем весе (55,3 кг) станет местный боксер Карлос Рамос (6−0, 5КО).

В своем крайнем поединке, который прошёл 8 июля в России, Залилов нокаутом одолел Шукура Абдинабиева из Кыргызстана.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Геннадий Головкин вылетел в Казахстан

Геннадий Головкин вылетел в Казахстан

Один из лучших боксеров современности казахстанец Геннадий Головкин вылетел со своей командой на Родину, в Казахстан, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Еще 7 новостей  Все новости
20 сентября

Как судья боя Головкин - Альварес объясняла критерии своего судейства

Санчес рассказал, почему Головкин не работал по корпусу Альвареса

Тренер Мигеля Котто озвучил свои подсчеты очков боя Головкин - Альварес