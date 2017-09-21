Тренер Головкина рассказал об «ошибках» первого боя с «Канело» и тактике на реванш

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«Первый раунд второго боя станет продолжением первого поединка, 13-м раундом. Геннадий будет оказывать давление с самого начала поединка и постарается немного больше его измотать.

Думаю, в начале первого боя мы отдали пару раундов «Канело», чего не следовало делать. Во второй половине боя «Канело» бегал, и его было тяжело поймать, — цитирует Санчеса Boxingnews24.com.

Ранее тренер рассказал, почему Головкин не бил Альвареса по корпусу.

Бой между Головкиным и Альваресом, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118−110, второй поставил 115−113 в пользу казахстанца, а третий насчитал ничью 114−114.

Оба боксера уже заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае следующего года.