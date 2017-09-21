Тренер Головкина рассказал об «ошибках» первого боя с «Канело» и тактике на реванш
Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), рассказал о тактике, которую они намерены избрать для реванша с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).
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Видимо, что-то случилось...
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«Первый раунд второго боя станет продолжением первого поединка, 13-м раундом. Геннадий будет оказывать давление с самого начала поединка и постарается немного больше его измотать.
Думаю, в начале первого боя мы отдали пару раундов «Канело», чего не следовало делать. Во второй половине боя «Канело» бегал, и его было тяжело поймать, — цитирует Санчеса Boxingnews24.com.
Ранее тренер рассказал, почему Головкин не бил Альвареса по корпусу.
Бой между Головкиным и Альваресом, прошедший утром 17 сентября в
Оба боксера уже заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае следующего года.
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