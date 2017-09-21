Головкин вместо Деревянченко может провести бой с Котто

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О возможном бое с Котто сообщил промоутер Головкина Том Леффлер.

Пуэрториканец, владеющий титулом WBO в первом среднем весе, ранее неоднократно заявлял о готовности провести бой с победителем мегафайта Головкин-Альварес, но этот поединок завершился вничью.

«Вопрос в том, будет ли Котто драться с Геннадием. Котто говорил, что хочет победителя боя Головкин-Альварес. Понятия не имею, какие у него планы, но раз Канело не появится в ринге до мая следующего года, то логично предположить, что Котто захочет бой с Головкиным, — приводит слова Леффлера BoxingScene.

Накануне Boxing News сообщил, что следующим соперником Головкина может стать обязательный претендент по линии IBF украинец Сергей Деревянченко.