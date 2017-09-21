Головкин вместо Деревянченко может провести бой с Котто
Чемпион IBF, IBO, WBA и WBC Геннадий Головкин в своем следующем бою может провести на пенсию Мигеля Котто.
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О возможном бое с Котто сообщил промоутер Головкина Том Леффлер.
Пуэрториканец, владеющий титулом WBO в первом среднем весе, ранее неоднократно заявлял о готовности провести бой с победителем мегафайта
«Вопрос в том, будет ли Котто драться с Геннадием. Котто говорил, что хочет победителя боя
Накануне Boxing News сообщил, что следующим соперником Головкина может стать обязательный претендент по линии IBF украинец Сергей Деревянченко.
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