Президент Golden Boy: «Канело» еще может прибавить, а вот Головкин лучше уже не станет
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющей интересы Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО), рассказал о превосходство своего подопечного над казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По его словам, «Канело» сумел потрясти несколько раз Головкина, который, как считает промоутер, превосходил мексиканца по габаритам. Также Гомес отметил, что их приоритетом является реванш с казахстанцем.
«Мы хотим реванша. Это то, чего хочет «Канело» и вся наша команда. Фанаты также хотят увидеть их второй бой. В боксе не бывает
Головкин был более сильным и крупным боксером, и он доставил три или четыре раза очень мощных ударов. Меня это насторожило, но Сауль очень хорошо держался. Он даже не потряс «Канело». Напротив, я считаю, что Альварес
Я знаю, что «Канело» нужно подтянуть некоторые вещи. Ему нельзя стоять на канатах, а нужно идти в инсайд и биться на ближней дистанции. Когда он боксировал таким образом, Головкин смотрелся не очень хорошо. Сам Головкин уже не станет лучше, — цитирует Гомеса Boxingscene.com.
Напомним, бой Головкин и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter