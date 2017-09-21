Президент Golden Boy: «Канело» еще может прибавить, а вот Головкин лучше уже не станет

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По его словам, «Канело» сумел потрясти несколько раз Головкина, который, как считает промоутер, превосходил мексиканца по габаритам. Также Гомес отметил, что их приоритетом является реванш с казахстанцем.

«Мы хотим реванша. Это то, чего хочет «Канело» и вся наша команда. Фанаты также хотят увидеть их второй бой. В боксе не бывает экстра-таймов. Представьте, если бы их бой длился 15 раундов. Но это невозможно. Так что, давайте сделаем тайбрейк.

Головкин был более сильным и крупным боксером, и он доставил три или четыре раза очень мощных ударов. Меня это насторожило, но Сауль очень хорошо держался. Он даже не потряс «Канело». Напротив, я считаю, что Альварес два-три раза потряс Головкина. Один раз по корпусу и дважды пошатнул его ударами в голову. Это меня удивило.

Я знаю, что «Канело» нужно подтянуть некоторые вещи. Ему нельзя стоять на канатах, а нужно идти в инсайд и биться на ближней дистанции. Когда он боксировал таким образом, Головкин смотрелся не очень хорошо. Сам Головкин уже не станет лучше, — цитирует Гомеса Boxingscene.com.