Бешеный бык скончался в доме престарелых

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Один из самых харизматичных и популярных боксеров в истории Джейк Ламотта по прозвищу Бешеный бык умер в результате болезни на 96-м году. Кончина подстерегла выдающегося спортсмена в хосписе дома престарелых в Майами, став следствием осложнений на фоне пневмонии. Бывший боксер тяжело уходил из жизни. Состояние его здоровья ухудшалось поэтапно, в последние дни он не мог принимать пищу самостоятельно, поэтому питался через трубку, которую постоянно вытаскивал.

Ламотта был подключен к аппарату искусственного дыхания: после консультаций с членами семьи его было решено отключить.

«Я просто хочу, чтобы все люди знали: он был великим, милым, чувственным, сильным и привлекательным мужчиной с отличным чувством юмора и глазами, которые постоянно танцевали», — заявила вдова покойного, чьи слова приводит TMZ.

Выходец из смешанной итало-американской семьи получил свою кличку за неукротимый бойцовский дух и бешеный нрав. Начав карьеру в марте 1941 года в возрасте 18 лет, за 13 лет выступлений на профессиональном ринге Ламотта одержал 83 победы (в том числе 30 нокаутом), потерпел 19 поражений (4) и еще четыре боя свел вничью — немыслимые показатели по нынешним временам.

На пике карьеры Бешеный бык носил звание чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг).

В общей сложности Ламотта 17 раз участвовал в титульных поединках, однако главным событием его спортивной жизни стало противостояние с легендарным Шугар Рэем Робинсоном.

— он ушел из жизни в 1989 году (в возрасте 67 лет), а в 2002-м авторитетный журнал The Ring признал его лучшим боксером всех времен независимо от весовых категорий.

Непримиримые соперники встретились друг с другом шесть раз: в пяти случаях победу праздновал Робинсон, при этом Ламотта выиграл по очкам их второй бой в феврале 1943-го (всего через три недели Рэй успешно реваншировался). Их заключительный поединок в феврале 1951-го (Ламотта являлся действующим чемпионом) вошел в историю благодаря бескомпромиссному характеру, получив название «Бойня в День Святого Валентина».

За участие Бешеный бык заработал колоссальный гонорар по меркам той эпохи — $64 тыс.

Другое чемпионское выступление Ламотты получило статус «Боя 1950-го года»: разгромно уступая французу Лорану Дютуию в реванше, американец все же выправил ситуацию, выиграл четыре заключительных раунда и в последнем нокаутировал противника, причем на момент остановки тот уверенно лидировал по очкам. Отметим, что во времена Ламотты и Робинсона титульные схватки включали в себя 15 раундов, а не 12, как сейчас.

В 1990 году Бешеного быка включили в Международный зал боксерской славы, тем самым признав его безусловные заслуги в развитии и популяризации вида спорта.

«Я столько раз дрался с Сахарным Рэем, что даже странно, как это у меня нет диабета», — однажды пошутил Ламотта.

Цитата Современники всегда отмечали завидные волевые качества Бешеного быка и его несравнимую физическую выносливость.

Также известно о конфликтах Ламотты с мафией: ввиду разбирательства по одному из эпизодов уже завершившего карьеру боксера в 1960 году вызывали для дачи показаний в Сенатский комитет США.

Вплоть до последнего времени Ламотта активно участвовал в общественной жизни, писал автобиографические книги, в которых рассказывал о боксе, соперниках и своих женщинах (всего он был женат шесть раз). Его жизненный путь знаком многим по киноленте Мартина Скорсезе «Бешеный бык» с Робертом де Ниро в главной роли (как и Ламотта, актер и режиссер имеют итальянские корни). В основу сценария к фильму, который многие считают одним из лучших творений Скорсезе, легли мемуары боксера «Бешеный бык: Моя история».

Картина вышла на экраны в 1980 году и завоевала две премии «Оскар». «Бешеный бык» занимает 51-е место в списке 100 лучших американских триллеров по одной из престижных версий.

«Покойся с миром, чемпион», — заявил 74-летний де Ниро в эфире Fox News, едва узнав о смерти прототипа своего героя.

Второй фильм с одноименным названием, повествующий о судьбе чемпиона за пределами ринга, появился в прокате в текущем году. Роль Ламотты исполнил Уильям Форсайт.