Деревянченко прокомментировал возможность организации боя с Головкиным

— Есть информация, что Международная боксерская федерация (IBF) может обязать в декабре Геннадия Головкина защищать чемпионский пояс по их версии в среднем весе, и соперником можете стать Вы. Как Вы относитесь к такому варианту?

— Я отношусь положительно — это для меня шанс. Но моя сторона, мой менеджер… Никаких переговоров пока не было. И говорить об этом… Да, пишут такое разные ресурсы, я тоже читал. Читал и интервью Головкина и его команды. Они хотят организовать бой с Сондерсом, потом, хотят бой с Котто.

Я думаю, если у них не получится ни с кем договориться, то, может быть, и будет бой.

— Сергей, вне зависимости от организации боя в декабре с Головкиным, какие у Вас планы?

— Я бы тоже хотел побоксировать. Чтобы не было простоя. Если не договорятся… Буду говорить со своей, чтобы организовали бой в декабре-январе. Это хорошие даты. Соперников, естественно, пока не знаю.

Напомним, что Деревянченко в конце августа победил в Майами багамского боксера Туреано Джонсона в поединке-элиминаторе и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, которым владеет Головкин.

Ранее, украинца включили в список претендентов на поединок с Головкиным в декабре 2017 года, которым казахстанец завершит выступление в этом году.