Гарсия заявил о желании провести бой с потенциальным соперником Головкина

Ради этого непобежденный американский боксер готов подняться в первый средний вес (до 154 фунтов, 69.85 кг). Котто, который завоевывал пояса в четырех весовых категориях, намерен завершить свою карьеру в декабре 2017 года. Гарсия готов стать крайним соперником для пуэрториканца, несмотря на то, что он провел только один бой в первом полусреднем весе (до 140 фунтов, 63.5 кг), а до этого долгое время выступал в легком весе (135 фунтов, 61.2 кг)."Я правда готов подняться до дивизиона 154 фунта к декабрю ради боя с Котто. Я буду достаточно заряжен и подогрет к этому поединку, — заявил Гарсия в интервью LA Times.

В команде Котто также выразили заинтересованность в организации этого поединка. Президент компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес сказал, 2 кг)."Я увидел новость о заявлении Гарсии в соцсетях и хочу узнать больше. Майки знает, как со мной связаться, — отметил функционер в комментарии для все того же LA Times.

Напомним, что Мигель Котто вернулся в ринг 26 августа после почти двухлетней паузы. Пуэрториканец решением судей победил Йошихиро Камегаи и завоевал чемпионский пояс WBO в первом среднем весе. Одним из вероятных соперников по завершающему в карьере бою для Котто называется Геннадий Головкин, который на прошлой неделе завершил свой поединок с мексиканским боксером Саулем Альваресом вничью.