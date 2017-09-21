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https://sport.mail.ru/news/boxing/31076250/
21 сентября 2017, 10:07 | Бокс | Vesti.kz

Головкин и Альварес после ничьей сохранили свои позиции в рейтинге P4P по версии The Ring

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) сохранили свои позиции в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (pound for pound, P4P) по версии журнала The Ring после очного поединка, завершившегося вничью, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Издание отмечает, что результат их боя никак не повлиял на первую десятку рейтинга. Так, Головкин остался на втором месте, располагаясь следом за американцем Андре Уордом. Альварес же удержался на седьмой строчке.

В то же время Головкин сохранил за собой лидерство в рейтинге The Ring в среднем весе. При этом Альваресу принадлежит пояс журнала в этой весовой категории.

Полностью ТОП-10 рейтинга P4P по версии The Ring выглядит следующим образом:
1. Андре Уорд
2. Геннадий Головкин
3. Теренс Кроуфорд
4. Василий Ломаченко
5. Гильермо Ригондо
6. Сергей Ковалев
7. Сауль Альварес
8. Мигель Анхель Гарсия
9. Наоя Иноуэ
10. Эррол Спенс.

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