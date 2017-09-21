Макс Келлерман: Если услышу от Головкина, что в реванше он намерен действовать как в первом бою, то мой фаворит — «Канело»
Комментатор и аналитик телеканала HBO Макс Келлерман поделился своим мнением по поводу возможно реванша между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«В реванше многие будут считать фаворитом «Канело», частично потому, что реванш, если он и состоится, пройдет на праздник Cinco de Mayo. «Канело» закончил с боями на этот года, теперь он дерется дважды в году — на «Синко де Майо» и День Независимости Мексики. Эти две даты означают, что ты владеешь боксом в Северной Америке. Поэтому Флойд
Головкину к тому моменту будет уже 37-й год. Возможно, мы увидим уменьшенную версию GGG и более улучшенную версию «Канело». Вопрос в том, настал ли у Головкина тот возраст, когда он уже не хочет «пробиваться сквозь стены», так как это больно? Если в реванше он будет биться с «Канело» также, как в первом поединке, то возможно получит такую же ничью или близкое поражение, а может и выиграть с небольшим перевесом. Но публике нравится Головкин, потому он нокаутирует всех парней.
НВО предпочел бы, чтобы у меня не было предвзятого отношения в пользу
В Головкине все еще много восточноевропейского привкуса. Когда он прижимает соперника к канатам, то
Ранее комментатор отметил, что их бой был близким, хотя и думал, что Головкин выиграл с небольшим преимуществом. При этом Келлерман отметил, что «Канело» поднажал в нужный момент и «вернулся в бой настоящим чемпионом, и в итоге получил ничью».
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