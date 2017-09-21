«В реванше многие будут считать фаворитом «Канело», частично потому, что реванш, если он и состоится, пройдет на праздник Cinco de Mayo. «Канело» закончил с боями на этот года, теперь он дерется дважды в году — на «Синко де Майо» и День Независимости Мексики. Эти две даты означают, что ты владеешь боксом в Северной Америке. Поэтому Флойд Мейвезер-младший всегда их любил. Теперь эти даты принадлежат Альваресу.

Головкину к тому моменту будет уже 37-й год. Возможно, мы увидим уменьшенную версию GGG и более улучшенную версию «Канело». Вопрос в том, настал ли у Головкина тот возраст, когда он уже не хочет «пробиваться сквозь стены», так как это больно? Если в реванше он будет биться с «Канело» также, как в первом поединке, то возможно получит такую же ничью или близкое поражение, а может и выиграть с небольшим перевесом. Но публике нравится Головкин, потому он нокаутирует всех парней.

НВО предпочел бы, чтобы у меня не было предвзятого отношения в пользу какого-либо бойца, если бы я работал на поединке Головкин — «Канело». Но если я услышу от Головкина, что он собирается действовать как в первом бою, то моим фаворитом будет «Канело».

В Головкине все еще много восточноевропейского привкуса. Когда он прижимает соперника к канатам, то по-прежнему старается наносить эти прямые удары на расстоянии. Если же Triple G и его тренер Абель Санчес извлекут урок и решат придерживаться мексиканского стиля Чавеса-старшего, тогда фаворитом будет Геннадий, — приводит Boxingnews24.com слова Келлермана.

Ранее комментатор отметил, что их бой был близким, хотя и думал, что Головкин выиграл с небольшим преимуществом. При этом Келлерман отметил, что «Канело» поднажал в нужный момент и «вернулся в бой настоящим чемпионом, и в итоге получил ничью».