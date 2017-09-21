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https://sport.mail.ru/news/boxing/31074869/
21 сентября 2017, 10:16 | Бокс | Lenta.Ru

Ломаченко обвинил Головкина в боксировании с лохами

Казахстанский боксер Геннадий Головкин выполнял всего одну комбинацию с мексиканцем Саулем Альваресом, а до этого боксировал только с лохами. Об этом заявил украинец, чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко. Видео было опубликовано на YouTube-канале Lomachenko Fights.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> выполнял всего одну комбинацию с мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом а до этого боксировал только с лохами. Об этом заявил украинец чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий <span class=error>Ломаченко</span>. Видео было опубликовано на <nobr>YouTube-канале</nobr> Lomachenko Fights. Увеличить
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© AP 2017

«Весь бой Головкин делал все то же самое: два джеба, левый боковой, правый апперкот — больше ничего. Он с лохами боксировал до этого, они с ним что-то пытались сделать, но он их просто физически перебивал и передавливал», — сказал Ломаченко.

Поединок между Головкиным и Альваресом прошел в Лас-Вегасе вечером в субботу, 16 сентября. Бой завершился вничью: один из судей отдал победу казахстанскому боксеру (115:113), второй посчитал, что поединок был равным (114:114), третий (Аделаида Берд) — мексиканцу (118:110). После боя ее раскритиковали в социальных сетях и временно отстранили от работы.
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