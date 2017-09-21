Ломаченко обвинил Головкина в боксировании с лохами

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«Весь бой Головкин делал все то же самое: два джеба, левый боковой, правый апперкот — больше ничего. Он с лохами боксировал до этого, они с ним что-то пытались сделать, но он их просто физически перебивал и передавливал», — сказал Ломаченко.

Поединок между Головкиным и Альваресом прошел в Лас-Вегасе вечером в субботу, 16 сентября. Бой завершился вничью: один из судей отдал победу казахстанскому боксеру (115:113), второй посчитал, что поединок был равным (114:114), третий (Аделаида Берд) — мексиканцу (118:110). После боя ее раскритиковали в социальных сетях и временно отстранили от работы.

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