Ломаченко обвинил Головкина в боксировании с лохами
Казахстанский боксер Геннадий Головкин выполнял всего одну комбинацию с мексиканцем Саулем Альваресом, а до этого боксировал только с лохами. Об этом заявил украинец, чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко. Видео было опубликовано на
YouTube-канале Lomachenko Fights.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Весь бой Головкин делал все то же самое: два джеба, левый боковой, правый апперкот — больше ничего. Он с лохами боксировал до этого, они с ним
Поединок между Головкиным и Альваресом прошел в
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