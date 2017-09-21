«Головкин доволен». Беленький рассказал о роли судьи Берд, любопытных условиях контракта и подвел итоги боя с «Канело»
Известный российский обозреватель бокса Александр Беленький в интервью
YouTube-каналу Russian Fight Club подвел итог поединку между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), а также рассказал о любопытных условиях контракта их контракта и прокомментировал судейство, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Их поединок, прошедший утром 17 сентября в
По мнению Беленького, Берд исполнила роль отвлекающего маневра от общего несправедливого вердикта боя, который имеет значение, но его никто толком серьезно не оспаривает. «Все были заняты тем, что “топтали” Берд — это был гениальный шаг организаторов», — сказал эксперт, добавив, что Берд до этого «давала
Также Беленький объяснил, почему Головкин выглядел на удивление довольным после вынесения вердикта судей. «Я понимаю Геннадия, он рад, что у него хотя бы не украли пояса, о чем он, в
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