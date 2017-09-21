«Головкин доволен». Беленький рассказал о роли судьи Берд, любопытных условиях контракта и подвел итоги боя с «Канело»

Их поединок, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, закончился вничью. Наибольший резонанс среди экспертов и болеьщиков вызвали оценки Аделаиды Берд, которая отдала победу мексиканцу со счетом 118−110, тогда второй судья — казахстанцу поставил 115−113 в пользу Головкина, а третий выставил ничью 114−114.

По мнению Беленького, Берд исполнила роль отвлекающего маневра от общего несправедливого вердикта боя, который имеет значение, но его никто толком серьезно не оспаривает. «Все были заняты тем, что “топтали” Берд — это был гениальный шаг организаторов», — сказал эксперт, добавив, что Берд до этого «давала какие-то косые решения» и было заранее понятно, что она проголосует за него Альвареса, поскольку является его поклонницей.

Также Беленький объяснил, почему Головкин выглядел на удивление довольным после вынесения вердикта судей. «Я понимаю Геннадия, он рад, что у него хотя бы не украли пояса, о чем он, в общем-то, прямо сказал. Ну, и он надеется на матч-реванш. Когда ты, будучи уже не молодым человеком, сорвал большой куш, хочется сорвать его еще раз. И если бы я мог ему чем-нибудь помочь, я бы помог, а так могу только за него радоваться», — добавил он.

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