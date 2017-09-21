Канат Ислам вошел в ТОП-3 рейтинга WBO после победы нокаутом в бою за два титула

Ислам в главном бою вечера бокса за титулыWBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе, прошедшего 9 сентября, встречался с непобежденным канадцем Бэндоном Куком (18−1, 11 КО). Поединок завершился победой казахстанца техническим нокаутом в девятом раунде. Канадец трижды побывал в нокдауне.

Для Ислама эта победа стала 25-й в 25-ти боях на профессиональном ринге, из которых 20 он завершил досрочно. Кук же потерпел первое поражение в карьере при 18 победах (11 КО).

В обновленном рейтинге WBO Ислам занимает третье место. На первую строчку с восьмой поднялся россиянин Магомед Курбанов, владеющий поясом WBO International, вторым идет британец Лиам Уильямс. Полноценным чемпионом WBO в первом среднем весе является пуэрториканец Мигель Котто.