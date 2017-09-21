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https://sport.mail.ru/news/boxing/31074519/
21 сентября 2017, 9:52 | Бокс | Vesti.kz

Канат Ислам вошел в ТОП-3 рейтинга WBO после победы нокаутом в бою за два титула

Казахстанский боксер Канат Ислам (25−0, 20 КО), выступающий в первом среднем весе, поднялся на четыре позиций в обновленном рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) после победы нокаутом в титульном бою в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ислам в главном бою вечера бокса за титулыWBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе, прошедшего 9 сентября, встречался с непобежденным канадцем Бэндоном Куком (18−1, 11 КО). Поединок завершился победой казахстанца техническим нокаутом в девятом раунде. Канадец трижды побывал в нокдауне.

Для Ислама эта победа стала 25-й в 25-ти боях на профессиональном ринге, из которых 20 он завершил досрочно. Кук же потерпел первое поражение в карьере при 18 победах (11 КО).

В обновленном рейтинге WBO Ислам занимает третье место. На первую строчку с восьмой поднялся россиянин Магомед Курбанов, владеющий поясом WBO International, вторым идет британец Лиам Уильямс. Полноценным чемпионом WBO в первом среднем весе является пуэрториканец Мигель Котто.

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