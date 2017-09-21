Канат Ислам вошел в ТОП-3 рейтинга WBO после победы нокаутом в бою за два титула
Казахстанский боксер Канат Ислам (25−0, 20 КО), выступающий в первом среднем весе, поднялся на четыре позиций в обновленном рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) после победы нокаутом в титульном бою в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ислам в главном бою вечера бокса за титулыWBO NABO и WBA
Для Ислама эта победа стала 25-й в 25-ти боях на профессиональном ринге, из которых 20 он завершил досрочно. Кук же потерпел первое поражение в карьере при 18 победах (11 КО).
В обновленном рейтинге WBO Ислам занимает третье место. На первую строчку с восьмой поднялся россиянин Магомед Курбанов, владеющий поясом WBO International, вторым идет британец Лиам Уильямс. Полноценным чемпионом WBO в первом среднем весе является пуэрториканец Мигель Котто.
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