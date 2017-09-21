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21 сентября 2017, 9:40 | Бокс | Vesti.kz

«Им нужны очки, они рушат жизни людей». Брат Фьюри жестко высказался о судьях после ничьей в бою Головкин — «Канело»

Британский боксер супертяжелого веса Хьюи Фьюри (20−0, 10 КО) жестко высказался в адрес судей на фоне скандала вокруг судейского решения в недавнем бою между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

Им нужны очки они рушат жизни людей. Брат Фьюри жестко высказался о судьях после ничьей в бою Головкин — Канело - Фото 1 Увеличить
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В том поединке, завершившемся сенсационной вничью, Аделаида Берд выставила счет 118:110 в пользу мексиканца, вызвавший бурю негодования со стороны экспертов и болельщиков.

По мнению Фьюри, таких судей, как Берд, следует навсегда исключить из бокса. По его словам, своим решением они рушат жизни людей.

«Судьи — это судьи. Но таких людей, как Берд, не должно быть в боксе. Их следует навсегда исключить из бокса и дисквалифицировать. Очевидно, что им необходимо купить очки. Они, должно быть, слепы, как кроты. Это неправильно, потому что они разрушают жизни людей.

Боксеры все свои силы и время отдают тренировкам, чтобы достичь высот, но потом они доходят до 12-го раунда и судьи их обворовывают. Лучшее, что можно сделать в подобной ситуации, это вообще не доводить свои поединки до конца. Тогда не придется беспокоиться о судьях ", — цитирует Фьюри BoxingScene.com.

На фоне этих событий британец, которому в эти выходные предстоит бой с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозефом Паркером (23−0, 18 КО), заявил, что твердо намерен завершить его досрочно, поскольку он не верит в профессионализм судей.

«Я возьму с собой своих судей — это мои кулаки. Я не верю, что дело дойдёт до подсчета очков. Я не чувствую, что понадобится решение судей, потому что верю, что нокаутирую его на ранней стадии боя», — добавил Фьюри.

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