Кудряшов пообещал кубинцу Дортикосу «жаркий» бой
ТАСС, 20 сентября. Российский боксер Дмитрий Кудряшов ожидает напряженного боя в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии против кубинца Юниера Дортикоса. Об этом Кудряшов заявил на
пресс-конференции.
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«В субботу вы увидите яркое зрелище, так как у нас больше 40 нокаутов на двоих. [На ринге] будет жарко. Мы оба сильно бьем, так что оснований не уважать друг друга у нас нет», — сказал Кудряшов.
Поединок, в котором также будет разыгран «регулярный» титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг, состоится в ночь на воскресенье в
В активе Дортикоса, который владеет титулом WBA, 21 победа (20 — нокаутом) и ни одного поражения.
На счету Кудряшова 21 победа (все — нокаутом) и одно поражение.
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