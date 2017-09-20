Поветкин поднялся в рейтинге WBO, Ковалёв и Бетербиев ухудшили позиции

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Представитель первого тяжёлого веса Максим Власов, завоевавший в минувшем месяце победу, также улучшил позиции в рейтинге, поднявшись с четвёртой строчки на вторую.