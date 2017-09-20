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20 сентября 2017, 22:03 | Бокс | Чемпионат.com

Поветкин поднялся в рейтинге WBO, Ковалёв и Бетербиев ухудшили позиции

WBO (Всемирная боксёрская организация) обновила рейтинги боксёров во всех весовых категориях. Обладатель пояса WBO International в супертяжёлом весе Александр Поветкин поднялся в рейтинге с восьмого на седьмое место.

WBO (Всемирная боксёрская организация) обновила рейтинги боксёров во всех весовых категориях. Увеличить
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Представитель первого тяжёлого веса Максим Власов, завоевавший в минувшем месяце победу, также улучшил позиции в рейтинге, поднявшись с четвёртой строчки на вторую.

Магомед Курбанов, победивший на минувшей неделе на вечере бокса в Челябинске поднялся с восьмого места на первое. Регресс у россиян отмечается в полутяжёлом весе. Так экс-чемпион Сергей Ковалёв потерял первое место, уступив его Александру Гвоздику. А Артур Бетербиев со второго места опустился на пятое, сообщается на официальном сайте организации.
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Новости Бокса

Поветкин поднялся на пятое место в рейтинге WBA

Поветкин поднялся на пятое место в рейтинге WBA

ТАСС, 20 августа. Россиянин Александр Поветкин поднялся с седьмого на пятое место в рейтинге тяжеловесов по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.
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