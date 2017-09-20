Поветкин поднялся в рейтинге WBO, Ковалёв и Бетербиев ухудшили позиции
WBO (Всемирная боксёрская организация) обновила рейтинги боксёров во всех весовых категориях. Обладатель пояса WBO International в супертяжёлом весе Александр Поветкин поднялся в рейтинге с восьмого на седьмое место.
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Представитель первого тяжёлого веса Максим Власов, завоевавший в минувшем месяце победу, также улучшил позиции в рейтинге, поднявшись с четвёртой строчки на вторую.
Магомед Курбанов, победивший на минувшей неделе на вечере бокса в Челябинске поднялся с восьмого места на первое. Регресс у россиян отмечается в полутяжёлом весе. Так
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