Боксер Ламотта, по истории которого снят фильм «Бешеный бык», умер на 96-м году жизни

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Ламотта умер в одной из больниц Майами из-за осложнений, вызванных пневмонией.

Американский боксер за свою карьеру одержал 83 победы (30 — нокаутом), потерпел 19 поражений, четыре раза бои с его участием завершались вничью. Ламотта шесть раз выходил на ринг против знаменитого американского боксера Шугара Рэя Робинсона, выиграв один поединок и пять раз проиграв.

Фильм 1980 года «Бешеный бык», снятый Мартином Скорсезе, стал обладателем двух статуэток «Оскар». Роберт Де Ниро, сыгравший Джейка Ламотту, стал обладателем премии лучшему актеру, также картина получила награду за лучший монтаж.