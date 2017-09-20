Промоутер Головкина хочет привлечь к ответственности двух судей

— Теперь мы будем более ответственно подходить к назначенным судьям. Система оценивания Аделаиды Бёрд не подходит к стилю Геннадия, и это хороший аргумент не привлекать её. Рефери Кенни Бейлис проделал отличную работу. Что касается Моретти, то если бы у него не получилась ничья, мы бы сейчас не говорили о счёте Берд, так что нельзя винить только ее. Моретти необходимо привлечь к ответственности.



Напомним, поединок между Головкиным и Альваресом завершился вничью.