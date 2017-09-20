Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/31071253/
20 сентября 2017, 20:14 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Головкина хочет привлечь к ответственности двух судей

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер сказал, что после поединка его подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом команда казахстанского боксера будет более ответственно подходить к назначенным судьям.

Промоутер Головкина хочет привлечь к ответственности двух судей - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

— Теперь мы будем более ответственно подходить к назначенным судьям. Система оценивания Аделаиды Бёрд не подходит к стилю Геннадия, и это хороший аргумент не привлекать её. Рефери Кенни Бейлис проделал отличную работу. Что касается Моретти, то если бы у него не получилась ничья, мы бы сейчас не говорили о счёте Берд, так что нельзя винить только ее. Моретти необходимо привлечь к ответственности.

Напомним, поединок между Головкиным и Альваресом завершился вничью.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
19 сентября

Стали известны неофициальные гонорары Головкина и Альвареса и PPV-продажи

Представитель команды Мэйвезера высказался о бое Головкин - Альварес

Как эффектная мексиканская певица украла шоу у Головкина и Альвареса