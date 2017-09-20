Промоутер Головкина хочет привлечь к ответственности двух судей
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер сказал, что после поединка его подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом команда казахстанского боксера будет более ответственно подходить к назначенным судьям.
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— Теперь мы будем более ответственно подходить к назначенным судьям. Система оценивания Аделаиды Бёрд не подходит к стилю Геннадия, и это хороший аргумент не привлекать её. Рефери Кенни Бейлис проделал отличную работу. Что касается Моретти, то если бы у него не получилась ничья, мы бы сейчас не говорили о счёте Берд, так что нельзя винить только ее. Моретти необходимо привлечь к ответственности.
Напомним, поединок между Головкиным и Альваресом завершился вничью.
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