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https://sport.mail.ru/news/boxing/31070610/
20 сентября 2017, 18:30 | Бокс | Чемпионат.com

Ковалёв: Я не сломлен психологически и я хочу вернуться в лучшей форме

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв заявил, что невзирая на два кряду поражения от Андре Уорда, он не испытывает психологических проблем и намерен вернуться в ринг в наилучших кондициях.

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей <span class=error>Ковалёв</span> заявил что невзирая на два кряду поражения от <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорда</span> он не испытывает психологических проблем и намерен вернуться в ринг в наилучших кондициях. Увеличить
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«Я не сломлен психологически. Я силён внутри и здоров. Спасибо Богу, что я продолжаю карьеру и двигаюсь вперёд. Всё хорошо. Бой с Уордом уже история. Я наделал много ошибок, но это хороший опыт для меня. Как в любом другом бою, я узнал кое-что новое. Я намерен двигаться вперёд и искать лучших возможностей не для кого-то другого, а для себя.

Хочу показать свой лучший бокс и вернуться в лучшей форме. К предыдущему бою я также подошёл в отличной форме. Но со мной что-то случилось в тот момент, когда я вышел в ринг. Не знаю, я был как-то расслаблен, может это были нервы, хотя я не нервничал. Я был удивлён таким состоянием. Со мной что-то случилось, как будто закралась мысль, что всё вновь может пройти не самым честным образом, — цитирует Ковалёва BoxingScene.
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