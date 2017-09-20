Ковалёв: Я не сломлен психологически и я хочу вернуться в лучшей форме
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв заявил, что невзирая на два кряду поражения от Андре Уорда, он не испытывает психологических проблем и намерен вернуться в ринг в наилучших кондициях.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я не сломлен психологически. Я силён внутри и здоров. Спасибо Богу, что я продолжаю карьеру и двигаюсь вперёд. Всё хорошо. Бой с Уордом уже история. Я наделал много ошибок, но это хороший опыт для меня. Как в любом другом бою, я узнал
Хочу показать свой лучший бокс и вернуться в лучшей форме. К предыдущему бою я также подошёл в отличной форме. Но со мной
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