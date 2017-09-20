Ковалёв: Я не сломлен психологически и я хочу вернуться в лучшей форме

«Я не сломлен психологически. Я силён внутри и здоров. Спасибо Богу, что я продолжаю карьеру и двигаюсь вперёд. Всё хорошо. Бой с Уордом уже история. Я наделал много ошибок, но это хороший опыт для меня. Как в любом другом бою, я узнал кое-что новое. Я намерен двигаться вперёд и искать лучших возможностей не для кого-то другого, а для себя.

Хочу показать свой лучший бокс и вернуться в лучшей форме. К предыдущему бою я также подошёл в отличной форме. Но со мной что-то случилось в тот момент, когда я вышел в ринг. Не знаю, я был как-то расслаблен, может это были нервы, хотя я не нервничал. Я был удивлён таким состоянием. Со мной что-то случилось, как будто закралась мысль, что всё вновь может пройти не самым честным образом, — цитирует Ковалёва BoxingScene.