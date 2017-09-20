Санчес рассказал, почему Головкин не работал по корпусу Альвареса

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«Я спрашивал у Геннадия в углу между раундами, почему он не проводит атаки по корпусу Альвареса. Думаю, он просто не видел возможности это делать. Альварес был очень подвижен и хорошо контратаковал, потому, я думаю, у него не было таких вариантов», — цитирует Санчеса BoxingScene.



Встреча Геннадия Головкина и Сауля Альвареса состоялась 16 сентября и завершилась ничьей.