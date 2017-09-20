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https://sport.mail.ru/news/boxing/31070059/
20 сентября 2017, 18:10 | Бокс | Sports.kz

Санчес рассказал, почему Головкин не работал по корпусу Альвареса

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, объяснил, почему его подопечный практически не бил по корпусу Сауля Альвареса в недавнем поединке.

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«Я спрашивал у Геннадия в углу между раундами, почему он не проводит атаки по корпусу Альвареса. Думаю, он просто не видел возможности это делать. Альварес был очень подвижен и хорошо контратаковал, потому, я думаю, у него не было таких вариантов», — цитирует Санчеса BoxingScene.

Встреча Геннадия Головкина и Сауля Альвареса состоялась 16 сентября и завершилась ничьей.

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