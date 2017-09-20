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Судья, отдавшая победу «Канело» в бою с Головкиным, объяснила критерии судейства.

«О чем здесь можно говорить. Бой был классным, но судьи его испортили. Нет никаких оправданий таким дилетантам. Ни один из судей не смог показать такой же уровень профессионализма как сами боксеры. Лишь судья в ринге действовал так, как и нужно было действовать. Посмотрите на его лицо во время интервью после боя. Он чувствовал, что проиграл. Что бы не говорил «Канело» — для него эта ничья равноценна победе.

Объективно Головкин был активнее, мощнее и интереснее. В исполнении «Канело» мы увидели осторожный бокс. Обещания о мексиканской рубке не были исполнены. Мне понравился последний раунд. Если бы весь бой они дрались так же, как в последнем раунде, то это был бы лучший бой в истории. Однако, в такой битве у «Канело» было бы мало шансов. Головкин обладает чудовищным ударом. В открытой рубке он отправит Альвареса в глубокий нокаут.

Вы понимаете, что после такого поражения Альварес мог не восстановиться. Вспомните пример Келла Брука. Именно поэтому он не раскрывался. И хотя Головкин постоянно провоцировал Альвареса, тот смог устоять. «Канело» понимал, что в мексиканской рубке против Головкина у него нет шансов, — отметил Джек Маккаферри.

Добавим, что британский боксер Келл Брук в сентября 2016 года досрочно проиграл Головкину. Бой в Лондоне завершился в пятом раунде, когда угол британца выбросил белое полотенце. Для Брука это поражение стало первым в карьере, а после поединка он перенес операцию, так как от ударов Головкина у него сломалась глазница. Позднее он рассказал о реакции Головкина на его апперкот.

Сам бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился вничью. Счет судейских записок: 118−110 в пользу мексиканца, 115−113 в пользу казахстанца и 114−114.

Между тем стала известна статистика точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам, которая показывает двукратное преимущество казахстанца.