Мгновение радости и разочарования, или как «фанаты» Альвареса отреагировали на его коронный удар в бою с Головкиным

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В центре внимания правый оверхэнд «Канело», который точно пришелся в челюсть Головкина, что того даже развернуло.

На видео собрана нарезка с реакцией якобы фанатов Альвареса, которые находятся в предвкушении яркой концовки момента, то есть нокаута соперника. Однако их радость сменяется разочарованием, когда Головкин, как ни в чем не бывало, продолжает бой.

Ранее Boxing Highlights также уделил внимание этому эпизоду боя. Отмечалось, что «Канело» отправил спать Киркленда и Хана своим правым оверхэндом, а Головкина принял этот удар, будто это был просто джеб.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Must be demoralizes having GGG walk right thru you <a href="https://twitter.com/hashtag/CaneloGGG?src=hash">#CaneloGGG</a> <a href="https://t.co/TkTGbCaNYK">pic.twitter.com/TkTGbCaNYK</a></p>— BoxingHypeStore.com (@BoxingHype) <a href="https://twitter.com/BoxingHype/status/910192016633552896">19 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>