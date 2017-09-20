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20 сентября 2017, 13:43 | Бокс | Vesti.kz

Мгновение радости и разочарования, или как «фанаты» Альвареса отреагировали на его коронный удар в бою с Головкиным

В социальный сетях появился шуточной ролик, в котором показывается реакция людей на коронный удар мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) в прошедшем бою против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мгновение радости и разочарования или как фанаты Альвареса отреагировали на его коронный удар в бою с Головкиным - Фото 1 Увеличить
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© Reuters

В центре внимания правый оверхэнд «Канело», который точно пришелся в челюсть Головкина, что того даже развернуло.

На видео собрана нарезка с реакцией якобы фанатов Альвареса, которые находятся в предвкушении яркой концовки момента, то есть нокаута соперника. Однако их радость сменяется разочарованием, когда Головкин, как ни в чем не бывало, продолжает бой.

Ранее Boxing Highlights также уделил внимание этому эпизоду боя. Отмечалось, что «Канело» отправил спать Киркленда и Хана своим правым оверхэндом, а Головкина принял этот удар, будто это был просто джеб.

Напомним, сам бой, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе и установивший рекорд посещаемости на T-Mobile Arena, завершился вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118−110, другой — казахстанцу со счетом 115−113, а третий выставил ничейные оценки — 114−114.

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