Мгновение радости и разочарования, или как «фанаты» Альвареса отреагировали на его коронный удар в бою с Головкиным
В социальный сетях появился шуточной ролик, в котором показывается реакция людей на коронный удар мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) в прошедшем бою против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В центре внимания правый оверхэнд «Канело», который точно пришелся в челюсть Головкина, что того даже развернуло.
На видео собрана нарезка с реакцией якобы фанатов Альвареса, которые находятся в предвкушении яркой концовки момента, то есть нокаута соперника. Однако их радость сменяется разочарованием, когда Головкин, как ни в чем не бывало, продолжает бой.
Ранее Boxing Highlights также уделил внимание этому эпизоду боя. Отмечалось, что «Канело» отправил спать Киркленда и Хана своим правым оверхэндом, а Головкина принял этот удар, будто это был просто джеб.
Напомним, сам бой, прошедший утром 17 сентября в
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