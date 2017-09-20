Григорий Стангрит опубликовал обзор боя Головкин — «Канело» Альварес
Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит опубликовал обзор поединка между 35-летним казахстанцем Геннадием Головкиным и 27-летним мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
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Головкин и «Канело» завершили бой вничью. Поединок, который состоялся 17 сентября на 20-тысячной арене
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на
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