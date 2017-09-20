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https://sport.mail.ru/news/boxing/31066037/
20 сентября 2017, 13:08 | Бокс | Sports.kz

Залилов тренируется в Северной Осетии перед титульном боем в Испании

29 сентября в Бильбао (Испания) состоится вечер бокса, в рамках которого свой десятый поединок на профессиональном ринге проведет казахстанский боксер Ержан Залилов (8−0−1, 3КО), передает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Его соперником в бою за титул WBC International Silver во втором легчайшем весе (55,3 кг) станет местный боксер Карлос Рамос (6−0, 5КО).

Свою финальную часть подготовки к бою Ержан проводит в столице Северной Осетии Владикавказе.

Напомним, в своем крайнем поединке, который прошёл 8 июля в России, Залилов нокаутом одолел Шукура Абдинабиева из Кыргызстана.

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