Почему возвращение Головкина на ринг в этом году «нереально»
Промоутер Том Леффлер в беседе с Ucnlive.com дал понять, что шансы на то, что чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) проведет еще один бой до конца этого года, маловероятны.
Головкин утром 17 сентября в
Ранее Леффлер говорил, что Головкин планирует провести еще один бой в декабре этого года, но приоритетом является реванш с «Канело». Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО) даже вызвал казахстанца на объединительный бой, однако ввиду насыщенного графика, подобные планы кажутся «нереальными».
По словам промоутера, в ближайшие выходные Головкин вернется на родину, чтобы отпраздновать день рождения мамы, после чего проведет некоторое время в Европе, откуда отправится на Конвенцию WBC. Отмечается, что в США Головкин вернется не раньше середины октября.
«C учетом сроков, мы довольно близко подбираемся к декабрю. Так или иначе, если мы получим ответ, бой в декабре, скорее всего, нереален. Поэтому, если они с “Канело” договорятся о реванше, то мы подождем до мая. Если нет, то мы запланируем для Геннадия
Сам Альварес заявил, что больше не планирует выступать в этом году. Как заявил его менеджер, мексиканец выйдет на ринг в мае и сентябре 2018 года. Также команда «Канело» призвала Головкина воздержаться от проведения промежуточного боя до их реванша.
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