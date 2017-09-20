Почему возвращение Головкина на ринг в этом году «нереально»

Головкин утром 17 сентября в Лас-Вегасе проводил защиту титулов в поединке против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО). Боксеры провели на ринге 12 раундов, по итогам которых была зафиксирована ничья. Таким образом, казахстанец сохранил свои пояса.

Ранее Леффлер говорил, что Головкин планирует провести еще один бой в декабре этого года, но приоритетом является реванш с «Канело». Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО) даже вызвал казахстанца на объединительный бой, однако ввиду насыщенного графика, подобные планы кажутся «нереальными».

По словам промоутера, в ближайшие выходные Головкин вернется на родину, чтобы отпраздновать день рождения мамы, после чего проведет некоторое время в Европе, откуда отправится на Конвенцию WBC. Отмечается, что в США Головкин вернется не раньше середины октября.

«C учетом сроков, мы довольно близко подбираемся к декабрю. Так или иначе, если мы получим ответ, бой в декабре, скорее всего, нереален. Поэтому, если они с “Канело” договорятся о реванше, то мы подождем до мая. Если нет, то мы запланируем для Геннадия что-нибудь на начало следующего года», — сказал Леффлер.

Сам Альварес заявил, что больше не планирует выступать в этом году. Как заявил его менеджер, мексиканец выйдет на ринг в мае и сентябре 2018 года. Также команда «Канело» призвала Головкина воздержаться от проведения промежуточного боя до их реванша.