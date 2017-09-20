Абель Санчес: «Канело» обещал нокаутировать Головкина, а сам бегал

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— «Канело» хороший боец. Он показал, что может быть средневесом. Но я видел недовольство фанатов.

Он заявлял о том, что «мексиканцы не ходят вокруг да около» и наговорил всякого дерьма про то, как нокаутирует Головкина, а сам затем бегал от него 6−7 раундов. Поэтому мексиканцы его освистали. И все фанаты подняли гул. Ничья этого не отменяет. Они знают, кто победил, — приводит слова Санчеса Boxingscene.com.

Напомним, бой Головкина и Альвареса состоялся 16 сентября, итогом стала ничья.