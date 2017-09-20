Абель Санчес: «Канело» обещал нокаутировать Головкина, а сам бегал
Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что Сауль Альварес в бою с GGG не оправдал ожиданий мексиканской публики, чем вызвал неодобрение, пишет Sports.kz.
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— «Канело» хороший боец. Он показал, что может быть средневесом. Но я видел недовольство фанатов.
Он заявлял о том, что «мексиканцы не ходят вокруг да около» и наговорил всякого дерьма про то, как нокаутирует Головкина, а сам затем бегал от него 6−7 раундов. Поэтому мексиканцы его освистали. И все фанаты подняли гул. Ничья этого не отменяет. Они знают, кто победил, — приводит слова Санчеса Boxingscene.com.
Напомним, бой Головкина и Альвареса состоялся 16 сентября, итогом стала ничья.
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