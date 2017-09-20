Промоутер Головкина призвал привлечь к ответственности насчитавшего ничью в бою с «Канело» судью
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), призвал привлечь к ответственности судью, насчитавшего ничью в поединке казахстанского боксера против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО).
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Речь идет о Доне Трелле, который выставил счет 114−114. В итоге бой завершился вничью, так как Аделаида Берд отдала победу Альвареса со счетом 118−110, а Карл Моретти поставил 115−113 в пользу Головкина.
По словам Леффлера, в получившемся результате не стоит винить одну только Берд, поскольку оценки Треллы также далеки от истины. Также промоутер Головкина отметил, что в случае реванша с «Канело» они будут пристальнее изучать кандидатуры каждого рефери.
«Я не могу винить Вегас. Трелла, насчитавший ничью, был с восточного побережья, и у нас с ним прежде не было проблем. Рефери Кенни Бейлис (в ринге) проделал превосходную работу, так что двое из трех судей из Вегаса прекрасно справились с задачей.
Если бы у Треллы не получилась ничья, мы бы сейчас не говорили о счете Берд, так что нельзя возлагать всю вину только на нее. Трелла тоже должен быть привлечен к ответственности, — сказал Леффлер в интервью Sky Sports.
Похожего мнения придерживается глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. Он, как и журналист Los Angeles Times Анхель Родригес, обратили внимание на то, что Трелла отдал седьмой раунд «Канело», когда те же Берд и Моретти засчитали его в пользу Головкина.
Ранее промоутер Головкина отметил, что они готовы вернуться в
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