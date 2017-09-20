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— Лучший способ выиграть боксерский бой — это нокаут. GGG не смог его нокаутировать, а «Канело» набирал очки, заставляя его пропускать. Нельзя набрать очки одним только наступлением. В реальности, я бы позволил им обоим уйти чемпионами. Я не стал бы присуждать что-либо еще кроме ничьей, — сказал в интервью TMZ ветеран бокса.