Джордж Форман: Я согласен с ничьей, Головкин и Альварес — оба чемпионы
Известный в прошлом тяжеловес Джордж Форман сказал, что согласен с решением судей, посчитавших бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса ничейным, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© Reuters
— Лучший способ выиграть боксерский бой — это нокаут. GGG не смог его нокаутировать, а «Канело» набирал очки, заставляя его пропускать. Нельзя набрать очки одним только наступлением. В реальности, я бы позволил им обоим уйти чемпионами. Я не стал бы присуждать
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter