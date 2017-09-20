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20 сентября 2017, 12:27 | Бокс | Sports.kz

Джордж Форман: Я согласен с ничьей, Головкин и Альварес — оба чемпионы

Известный в прошлом тяжеловес Джордж Форман сказал, что согласен с решением судей, посчитавших бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса ничейным, сообщает Sports.kz.

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© Reuters

— Лучший способ выиграть боксерский бой — это нокаут. GGG не смог его нокаутировать, а «Канело» набирал очки, заставляя его пропускать. Нельзя набрать очки одним только наступлением. В реальности, я бы позволил им обоим уйти чемпионами. Я не стал бы присуждать что-либо еще кроме ничьей, — сказал в интервью TMZ ветеран бокса.

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