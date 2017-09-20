Два мексиканских чемпиона WBO похвалили Альвареса за бой с Головкиным

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«Как по мне, “Канело” справился на отлично, — считает Вальдес. — Большинство считают, что он проиграл, но мое мнение, что он был лучше. Головкин выбрасывал много ударов, но большинство из них прошло мимо. Я считаю, “Канело” попадал лучшими ударами. Таково мое мнение».

«Ничья — хороший счет, — полагает Рамирес. — “Канело” однозначно показал отменные навыки. А Головкин все время шел вперед, прессинговал, и это тоже круто смотрелось. Люди были удивлены уровнем Канело, ведь многие до боя были уверены в том, что Головкин его попросту уничтожит. Так что ничья — отличный счет».

Противоположного мнения придерживает глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, которая представляет интересы Вальдеса и Рамиреса. По его словам, Головкин победил в том бою.

«Я насчитал восемь-четыре по раундам. Думал, здесь и спорить не о чем. Понятно, что больше всех начудила с судейством Аделаида Берд. Но куда, черт возьми, смотрел Трелла в седьмом раунде? Как он отдал его “Канело”, если Головкин практически избивал Альвареса? Что это было?», — сказал Арум.

Напомним, Берд отдала Альваресу победу со счетом 118−110, а Трелла насчитал ничью 114−114, чем вызвали бурю негодования среди экспертов. В итоге бой завершился вничью, так как третий судья Дэйв Моретти поставил 115−113 в пользу Головкина.