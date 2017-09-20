Два мексиканских чемпиона WBO похвалили Альвареса за бой с Головкиным
Два чемпиона мира по версиям WBO из Мексики в полулегком весе Оскар Вальдес (22−0, 19 КО) и во втором среднем весе Хильберто Рамирес (35−0, 24 КО) высказали свое мнение относительного ничейного результате в поединке их соотечественника Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) против казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Об этом сообщает BoxingScene.com.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Как по мне, “Канело” справился на отлично, — считает Вальдес. — Большинство считают, что он проиграл, но мое мнение, что он был лучше. Головкин выбрасывал много ударов, но большинство из них прошло мимо. Я считаю, “Канело” попадал лучшими ударами. Таково мое мнение».
«Ничья — хороший счет, — полагает Рамирес. — “Канело” однозначно показал отменные навыки. А Головкин все время шел вперед, прессинговал, и это тоже круто смотрелось. Люди были удивлены уровнем Канело, ведь многие до боя были уверены в том, что Головкин его попросту уничтожит. Так что ничья — отличный счет».
Противоположного мнения придерживает глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, которая представляет интересы Вальдеса и Рамиреса. По его словам, Головкин победил в том бою.
«Я насчитал
Напомним, Берд отдала Альваресу победу со счетом 118−110, а Трелла насчитал ничью 114−114, чем вызвали бурю негодования среди экспертов. В итоге бой завершился вничью, так как третий судья Дэйв Моретти поставил 115−113 в пользу Головкина.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter