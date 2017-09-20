Возвращение «нокаут-машины», или календарь ближайших боев казахстанцев на профи-ринге
В конце октября на ринг вернется 26-летний казахстанский
боксер-профессионал Батыр Джукембаев (9−0, 8 КО), получивший неофициальное прозвище «нокаут-машина» за высокий процент досрочных побед. Об этом, и других поединках финальной части 2017 года — в материале корреспондента Vesti.kz.
Соперником Джукембаева станет 30-летний панамский боксер Эдгар Альберто Цунига Москуэро. Поединок будет восьмираундовым и пройдет в канадском Квебеке.
Другой казахстанский
Из других боев выделим дебюты супертяжеловесов Ивана Дычко и Жана Кособуцкого. Титульные поединки предстоят Жанату Жакиянову, Ержану Залилову и Бекману Сойлыбаеву.
23 сентября.
США.
115 фунтов (52,163 килограмма) — второй наилегчайший вес;.
Муса Турсынгалиев (дебют) — соперник не определен.
122 фунта (55,225 килограмма) — второй легчайший вес;.
Балауса Муздиман (дебют) — Кэмри Макси.
Искандер Харсан (1−0, 1КО) — Берри Дадли (0−5).
свыше 200 фунтов (свыше 90,718 килограмма) — супертяжелый вес;.
Иван Дычко (дебют) — соперник не определен.
Али Балоев (1−0, 1 КО) — Билли Каннингем (6−28−1, 5 КО).
29 сентября.
Испания.
122 фунта (55,225 килограмма) — второй легчайший вес;.
Ержан Залилов (8−0−1, 3 КО) — Карлос Рамос (6−0, 5 КО) — бой за вакантный пояс WBC International Silver.
Беларусь.
свыше 200 фунтов (свыше 90,718 килограмма) — супертяжелый вес;.
Жан Кособуцкий (дебют) — Эдгарс Калнарс (27−39−1, 18 КО).
13 октября.
США.
130 фунтов (58,9 килограмма) — второй полулегкий вес;.
Бекман Сойлыбаев (11−0, 4 КО) — Горацио Кабрал (19−1, 8 КО) — защита пояса WBC International.
21 октября.
Северная Ирландия.
118 фунтов (53,5 килограмма) — легчайший вес;.
Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) — Райан Барнетт (17−0, 9 КО) — объединительный бой за чемпионские пояса WBA (Super) и IBF.
27 октября.
Канада.
140 фунтов (63,5 килограмма) — первый полусредний вес;.
Батыр Джукембаев (9−0, 8 КО) — Альберто Москуэро (24−3−2, 16 КО).
25 ноября.
США.
154 фунта (69,85 килограмма) — первый средний вес;.
Мадияр Ашкеев (8−0, 4 КО) — соперник не определен.
Декабрь.
США.
160 фунтов (72,5 килограмма) — средний вес;.
Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) — соперник не определен.
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