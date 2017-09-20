Возвращение «нокаут-машины», или календарь ближайших боев казахстанцев на профи-ринге

Соперником Джукембаева станет 30-летний панамский боксер Эдгар Альберто Цунига Москуэро. Поединок будет восьмираундовым и пройдет в канадском Квебеке.

Другой казахстанский боксер-профессионал, 29-летний Мадияр Ашкеев (8−0, 4 КО), примет участие в вечере бокса в США, где главным событием станет поединок россиянина Сергея Ковалева (30−2−1, 26 КО) и Вячеслава Шабранского из Украины (19−1, 16 КО).

Из других боев выделим дебюты супертяжеловесов Ивана Дычко и Жана Кособуцкого. Титульные поединки предстоят Жанату Жакиянову, Ержану Залилову и Бекману Сойлыбаеву.

23 сентября.

США.

115 фунтов (52,163 килограмма) — второй наилегчайший вес;.

Муса Турсынгалиев (дебют) — соперник не определен.

122 фунта (55,225 килограмма) — второй легчайший вес;.

Балауса Муздиман (дебют) — Кэмри Макси.

Искандер Харсан (1−0, 1КО) — Берри Дадли (0−5).

свыше 200 фунтов (свыше 90,718 килограмма) — супертяжелый вес;.

Иван Дычко (дебют) — соперник не определен.

Али Балоев (1−0, 1 КО) — Билли Каннингем (6−28−1, 5 КО).

29 сентября.

Испания.

122 фунта (55,225 килограмма) — второй легчайший вес;.

Ержан Залилов (8−0−1, 3 КО) — Карлос Рамос (6−0, 5 КО) — бой за вакантный пояс WBC International Silver.

Беларусь.

свыше 200 фунтов (свыше 90,718 килограмма) — супертяжелый вес;.

Жан Кособуцкий (дебют) — Эдгарс Калнарс (27−39−1, 18 КО).

13 октября.

США.

130 фунтов (58,9 килограмма) — второй полулегкий вес;.

Бекман Сойлыбаев (11−0, 4 КО) — Горацио Кабрал (19−1, 8 КО) — защита пояса WBC International.

21 октября.

Северная Ирландия.

118 фунтов (53,5 килограмма) — легчайший вес;.

Жанат Жакиянов (27−1, 18 КО) — Райан Барнетт (17−0, 9 КО) — объединительный бой за чемпионские пояса WBA (Super) и IBF.

27 октября.

Канада.

140 фунтов (63,5 килограмма) — первый полусредний вес;.

Батыр Джукембаев (9−0, 8 КО) — Альберто Москуэро (24−3−2, 16 КО).

25 ноября.

США.

154 фунта (69,85 килограмма) — первый средний вес;.

Мадияр Ашкеев (8−0, 4 КО) — соперник не определен.

Декабрь.

США.

160 фунтов (72,5 килограмма) — средний вес;.

Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) — соперник не определен.