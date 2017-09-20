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https://sport.mail.ru/news/boxing/31064283/
20 сентября 2017, 11:27 | Бокс | Sports.kz

Эрик Гомес: Головкин и Альварес встретятся в незамедлительном реванше

Как сообщалось ранее, Том Лёффлер из K2 Promotions, занимающийся продвижением чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), не готов дать однозначный ответ по поводу возможного незамедлительного реванша между его подопечным и мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), т.к. сперва для этого необходимо встретиться с представителями Golden Boy Promotions, под знамёнами которых выступает «Канело».

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Эрик Гомес, президент Golden Boy, согласен с мнением коллеги по поводу необходимости проведения незамедлительного реванша: «Да, я согласен. Реванш необходим и сегодня мы уже трижды созванивались с Лёффлером. Мы говорим не просто о реванше, а о незамедлительном реванше. Поэтому мы договорились до конца недели сесть за стол переговоров и начать детальное обсуждение».

В контракте па первый поединок был прописан пункт о незамедлительном реванше, коим мог воспользоваться Сауль Альварес в случае победы Геннадия Головкина. Несмотря на то, что поединок завершился вничью, обе стороны согласны на реванш. Говорит Эрик Гомес:

«Кто-то увидел победу Канело, кто-то — победу Головкина, кто-то согласен на ничью. Одно точно — это был близкий бой, отличный бой. Последние три раунда были просто невероятными — зрители на арене сходили с ума».

Эрик Гомес уверяет, что реванш не состоится до Нового года: «Реванш состоится не в этом году, а в следующем. Пока что мы сядем и договоримся о деталях».

Напомним, ранее Сауль Альварес отметил, что следующий поединок проведёт в мае в канун мексиканского национального праздника Синко де Майо, а Геннадий Головкин был не прочь отбоксировать в декабре 2017-го.

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Два мексиканских чемпиона WBO похвалили Альвареса за бой с Головкиным

Два чемпиона мира по версиям WBO из Мексики в полулегком весе Оскар Вальдес (22−0, 19 КО) и во втором среднем весе Хильберто Рамирес (35−0, 24 КО) высказали свое мнение относительного ничейного результате в поединке их соотечественника Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) против казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. Об этом сообщает BoxingScene.com.
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