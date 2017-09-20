Эрик Гомес: Головкин и Альварес встретятся в незамедлительном реванше
Как сообщалось ранее, Том Лёффлер из K2 Promotions, занимающийся продвижением чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), не готов дать однозначный ответ по поводу возможного незамедлительного реванша между его подопечным и мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), т.к. сперва для этого необходимо встретиться с представителями Golden Boy Promotions, под знамёнами которых выступает «Канело».
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Видимо, что-то случилось...
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Эрик Гомес, президент Golden Boy, согласен с мнением коллеги по поводу необходимости проведения незамедлительного реванша: «Да, я согласен. Реванш необходим и сегодня мы уже трижды созванивались с Лёффлером. Мы говорим не просто о реванше, а о незамедлительном реванше. Поэтому мы договорились до конца недели сесть за стол переговоров и начать детальное обсуждение».
В контракте па первый поединок был прописан пункт о незамедлительном реванше, коим мог воспользоваться Сауль Альварес в случае победы Геннадия Головкина. Несмотря на то, что поединок завершился вничью, обе стороны согласны на реванш. Говорит Эрик Гомес:
«Кто-то увидел победу Канело,
Эрик Гомес уверяет, что реванш не состоится до Нового года: «Реванш состоится не в этом году, а в следующем. Пока что мы сядем и договоримся о деталях».
Напомним, ранее Сауль Альварес отметил, что следующий поединок проведёт в мае в канун мексиканского национального праздника Синко де Майо, а Геннадий Головкин был не прочь отбоксировать в декабре 2017-го.
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