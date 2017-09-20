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20 сентября 2017, 10:33 | Бокс | Чемпионат.com

Арум: Победа Головкина над Альваресом очевидна, куда смотрели судьи?

Американский промоутер Боб Арум считает, что победа чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина над Саулем Альваресом была очевидной, и недоумевает по поводу судейского решения, зафиксировавшего ничью.

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«Головкин выиграл этот бой. Легко. У меня был счёт по раундам 8−4 в его пользу. Я не думал, что возникнут какие-то споры… И позвольте мне сказать: да, Аделаилда Бёрд очень плохо отсудила бой (118:110 в пользу Альвареса), но куда, чёрт возьми, смотрел Дон Трелла (выставил счёт 114−114) в седьмом раунде, когда Головкин избивал Альвареса, а он засчитал раунд Саулю?» — цитирует Арума BoxingScene.
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