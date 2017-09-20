Арум: Победа Головкина над Альваресом очевидна, куда смотрели судьи?

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«Головкин выиграл этот бой. Легко. У меня был счёт по раундам 8−4 в его пользу. Я не думал, что возникнут какие-то споры… И позвольте мне сказать: да, Аделаилда Бёрд очень плохо отсудила бой (118:110 в пользу Альвареса), но куда, чёрт возьми, смотрел Дон Трелла (выставил счёт 114−114) в седьмом раунде, когда Головкин избивал Альвареса, а он засчитал раунд Саулю?» — цитирует Арума BoxingScene.