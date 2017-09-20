Арум: Победа Головкина над Альваресом очевидна, куда смотрели судьи?
Американский промоутер Боб Арум считает, что победа чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина над Саулем Альваресом была очевидной, и недоумевает по поводу судейского решения, зафиксировавшего ничью.
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Видимо, что-то случилось...
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«Головкин выиграл этот бой. Легко. У меня был счёт по раундам 8−4 в его пользу. Я не думал, что возникнут
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