Southland Post: «Канело» не заинтересован в реванше с Головкиным

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«Весь мир считает, что Саул “Канело” Альварес получил подарок в прошедшие выходные, когда судьи вручили ему ничью в поединке с Геннадием GGG Головкиным. Болельщики требуют немедленного реванша, но Канело собирается тормозить эту идею. Посмотрим.



Канело Альварес: “Сейчас я собираюсь немного отдохнуть, а потом мы сядем с нашей командой и решим, что делать. Я просто хочу насладиться происшедшим”».