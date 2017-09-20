Southland Post: «Канело» не заинтересован в реванше с Головкиным
Такой заголовок носит вышедший сегодня на Southland Post материал. Свое мнение наши американские коллеги обосновывают словами самого Саула Альвареса, сообщает Sports.kz.
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«Весь мир считает, что Саул “Канело” Альварес получил подарок в прошедшие выходные, когда судьи вручили ему ничью в поединке с Геннадием GGG Головкиным. Болельщики требуют немедленного реванша, но Канело собирается тормозить эту идею. Посмотрим.
Канело Альварес: “Сейчас я собираюсь немного отдохнуть, а потом мы сядем с нашей командой и решим, что делать. Я просто хочу насладиться происшедшим”».
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