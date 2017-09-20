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https://sport.mail.ru/news/boxing/31062660/
20 сентября 2017, 9:25 | Бокс | Sports.kz

Результат боя Головкина и «Канело» не изменил планов Котто

Представитель Мигеля Котто Брайан Перес заявил, что спорный ничейный результат субботнего поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса не заставил пуэрториканского боксера отказаться от идеи встретиться с одним из этих бойцов в «прощальном» бою, пишет Sports.kz.

— Мы пойдем по «плану С». К счастью, у Мигеля есть варианты, и речь идет о поиске лучшей альтернативы для него.

Помимо этих имен [Головкина и Альвареса], упоминались другие, и мы намерены разгадать лучшую формулу большого события.

Результат [боя GGG и «Канело"] не изменит наших планов. Мы обсудили различные варианты и будем искать наилучший путь для Мигеля. Не сомневаюсь, что мы придумаем что-нибудь на этой неделе, — сказал Boxingscene.com Перес.

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