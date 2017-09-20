Результат боя Головкина и «Канело» не изменил планов Котто

— Мы пойдем по «плану С». К счастью, у Мигеля есть варианты, и речь идет о поиске лучшей альтернативы для него.

Помимо этих имен [Головкина и Альвареса], упоминались другие, и мы намерены разгадать лучшую формулу большого события.