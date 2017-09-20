Менеджер Альвареса оценил на «десятку» его выступление и высказался о реванше с Головкиным

«Я ставлю Саулю “десятку”, потому что он не был фаворитом, но провел великолепный бой. Что касается его защиты, то он ушел с чистым лицом. Я очень доволен его выступлением, но больше всего доволен самим поединком. Я и моя команда очень счастливы тем, что было достигнуто. Перед нами был непобежденный чемпион, очень сильный, предсказывали, что он нокаутирует Сауля. В конце концов мы счастливы тем, что произошло в бою и мы продолжим работу», — сказал Рейносо в интервью ESPN Deportes.

Также менеджер «Канело» отметил, что дата реванша с Головкиным пока не определена. По его словам, мексиканец выйдет на ринг в мае и сентябре 2018 года, но обсуждать кандидатуры соперников они будут только после заслуженного отдыха.

«Совершенно точно Сауль не будет проводить еще один бой в этом году, он вернется на ринг в мае. Мы ничего еще не обсуждали с Golden Boy. После заслуженного отдыха и после назначения встречи с Golden Boy мы обсудим, что будет лучше для карьеры Сауля. Хорошо то, что у Сауля много возможностей. Средний вес становится интереснее, а главное то, что он прекрасно выступил в своем первом бою в новой весовой категории».

При этом промоутеры Головкина и Альвареса заявили о том, готовы начать переговоры о реванше, который, как ожидается, состоится в мае 2018 года.

В то же время казахстанец планирует вернуться на ринг уже в декабре, но в команде мексиканца советует Головкину воздержаться от этих планов. Промоутер «Канело» опасается, что GGG может «травмироваться или проиграть в этом промежуточном бою».