Раскрыты ожидаемые в HBO цифры PPV-продаж на бой Головкин - Альварес

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По его информации, должностные лица HBO оптимистичны в своих шансах и ожидают, что продажи превысят отметку в два миллиона PPV. В таком случае, бой Головкина и «Канело» войдет в ТОП-5 по этому показателю.

Ранее популярная испанская газета Marca.com опубликовала предварительные данные относительно выручки от продажи платных трансляций. По ее информации, организаторы боя заработали 100 миллионов долларов, что соответствует 1,2 миллиона проданных PPV.

Ранее стало известно, что бой Головкина и Альвареса установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena, где и прошел сам вечер бокса. По информации журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, доход организаторов боя от продажи билетов составляет 30 миллионов долларов.

Сам бой завершился вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118−110, другой — казахстанцу со счетом 115−113, третий выставил ничейные оценки — 114−114.