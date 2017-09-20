Раскрыты ожидаемые в HBO цифры PPV-продаж на бой Головкин — Альварес
Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль поделился информацией о том, какие телеканал HBO ожидает получить цифры относительно продаж платных трансляций (PPV) на бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По его информации, должностные лица HBO оптимистичны в своих шансах и ожидают, что продажи превысят отметку в два миллиона PPV. В таком случае, бой Головкина и «Канело» войдет в ТОП-5 по этому показателю.
Ранее популярная испанская газета Marca.com опубликовала предварительные данные относительно выручки от продажи платных трансляций. По ее информации, организаторы боя заработали 100 миллионов долларов, что соответствует 1,2 миллиона проданных PPV.
Ранее стало известно, что бой Головкина и Альвареса установил рекорд посещаемости на
Сам бой завершился вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118−110, другой — казахстанцу со счетом 115−113, третий выставил ничейные оценки — 114−114.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter