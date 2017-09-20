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https://sport.mail.ru/news/boxing/31061676/
20 сентября 2017, 8:50 | Бокс | Vesti.kz

Геннадий Головкин примет участие в ежегодной Конвенции WBC в Баку

Всемирный боксерский совет (WBC) пригласил чемпиона организации в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина на очередную ежегодную Конвенцию WBC, передает корреспондент Vesti.kz.

55-я по счету ежегодная Конвенция WBC пройдет в столице Азербайджана в Баку с 1 по 6 октября этого года. Как отмечает официальный сайт организации, Головкин принял приглашение.

При этом изначально хозяйкой мероприятия была выбрана Астана. Заявка столицы Казахстана была одобрена на 54-й конвенции WBC, которая в декабре 2016 года прошла в Холливуде (штат Флорида, США), однако в мае WBC официально объявил о переносе Конвенции из Астаны в Баку.

Помимо Головкина свое участие подтвредили следующие именитые боксеры:
Виталий Кличко, Виктор Постол, Майрис Бриедис, Срисакет Сор Рунгвисаи, Кристина Хаммер, Икрам Керват, Фатума Зарика, Джон Фернандес, Насим Хамед, Амир Хан, Эвандер Холифилд, Костя Цзю, Юрий Арбачаков, Хавьер Кастильехо, Карлос Зарате, Гваделупе Пинтор, Эрик Моралес, Майкл Спинкс, Азума Нельсон, Нино Бенвенути, Пол Малиньяджи, Джо Кальзаге, Никки Адлер, Кэтрин Фири.

Добавим, что Головкин, также владеющий титулы WBA (Super), IBO и IBF в среднем весе, утром 17 сентября в Лас-Вегасе свел вничью поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Таким образом, казахстанец сохранил свои пояса.

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